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黃金價格走弱，主要受到美元轉強與美債殖利率攀高壓抑。外媒報導，市場對通膨持續升溫的憂慮未退，投資人也重新評估各國央行維持高利率，甚至進一步升息的可能性，使黃金面臨賣壓。黃金前一交易日受美元走強、美債殖利率攀高壓抑而重挫，20日則出現小幅反彈。路透報導，現貨金上漲0.3%至每盎司4494.50美元，美國6月黃金期貨則下跌0.3%至4497.40美元。雖然美債殖利率暫時回落，市場也期待美伊衝突可能降溫，但美元仍接近6週高點，加上油價維持高檔，通膨與高利率陰影仍讓金價上檔承壓。Marex分析師Edward Meir表示，全球多國實質利率上升，正成為壓抑金價的主要因素，美元走強也對黃金不利。美國10年期公債殖利率一度升至4.69%，創2025年初以來高點；30年期美債殖利率也升至5.20%，來到接近2007年全球金融危機前夕的水準。市場之所以重新拉高利率預期，與能源價格及地緣政治風險有關。荷姆茲海峽相關供應疑慮未解，加上美國總統川普再度提及可能恢復對伊朗攻擊，推升油價與通膨擔憂。若能源價格維持高檔，全球央行為壓抑物價，可能更難快速轉向降息。黃金通常被視為抗通膨資產，但在高利率環境下，持有黃金的機會成本上升，反而容易壓抑金價表現。市場目前預期，2026年大部分時間降息空間有限，利率可能維持高檔，甚至不排除部分央行在今年稍晚進一步收緊政策。丹麥盛寶銀行分析師Ole Hansen指出，黃金中長期投資邏輯仍未改變，但短線宏觀環境確實變得更具挑戰。若能源價格壓力後續降溫，央行買盤與結構性避險需求，才可能重新成為支撐金價的主要力量。