我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣首富換人當！根據美國財經媒體《富比世》（Forbes）最新的「全球即時富豪榜」（Real-Time Billionaires）。台灣被動元件大廠國巨董事長陳泰銘，因近期股票大漲，以156億美元（約合新台幣4936億元）的淨資產，超過了鴻海創辦人郭台銘。根據《富比世》即時全球富豪榜，陳泰銘淨資產在全球排名第186名，原先的台灣首富郭台銘淨資產約150億美元，之後是廣達創辦人林百里140億美元，以及台達電創辦人鄭崇華133億美元名列第四，聯發科董事長蔡明介92億美元、台積電創辦人張忠謀91億美元。陳泰銘與哥哥陳木元於1977年創辦國巨，成為台灣生產陶瓷電容與電阻的巨頭公司，國巨在1993年掛牌上市。全球被動元件概念股股價飆漲，台灣的指標大廠國巨在短短一個月由300元上下一路飆漲到20日收盤的520元，今日台股更是在被動元件族群帶領下力撐四萬點大關，包含華新科、凱美、立隆電、日電貿、臺慶科等指標公司及通路商都飆出漲停。全球被動元件概念股今年上半年展現迅猛的漲勢，日本積層陶瓷電容（MLCC）大廠村田製作所股價狂飆86%、另一大廠太陽誘電更是達到114%漲幅。鋁電解電容大廠尼吉康也猛漲86%、另一鋁電容廠日商佳美工（Nippon Chemicon）也有99%漲幅。