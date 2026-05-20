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台中籍作家屢屢獲獎 市長、議員卻講到火大

▲盧秀燕與江肇國為了解讀楊双子的作品唇槍舌劍。（圖／翻攝台中市議會YT，2026.05.20）

一部作品各自解讀 藍綠戰火延燒川普、賴清德

政治立場鮮明 楊双子伴侶挺罷免遭攻擊

總統賴清德今日在執政兩週年記者會中，特別恭喜台灣作家楊双子奪得英國的國際布克獎，前總統蔡英文也在社群道賀。正當很多人打聽「楊双子是誰」時，台中市長盧秀燕卻為如何解讀楊双子作品，與綠營市議員唇槍舌劍，並指批評他人對文學作品的主觀詮釋，是對心靈自由的情勒與冒犯。賴清德今（20）日在執政兩週年記者會中發表談話，特別恭喜台灣作家楊双子撰寫、金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》，榮獲英國的布克國際獎，稱這是兩人繼美國圖書獎之後再次奪得國際文壇大獎，代表台灣年輕人擁有在世界舞台發光發熱的實力。楊双子是台中市籍作家，同樣是得獎話題，台中市長盧秀燕卻與綠營民代講到火大。民進黨市議員江肇國質詢時，問盧秀燕是否知道楊双子今天得獎？盧秀燕表示從入圍那天就在注意，得獎第一時間就以市長名義送花，也在文化局官網發布新聞稿，台灣要出國際級文學家極不容易，可能百年才一個，楊双子是城市之光，台中以她為榮。楊双子得獎作品將拍成影視作品，盧秀燕表示，市府新聞局將進行補助。自己和副市長黃國榮都閱讀過她的作品，其中對風土民情、食物有很多深刻的描繪，感情部分尤其精采，因為在封閉的、「斷臂山」的時代，對感情的形塑描寫極不容易。但江肇國認為，盧秀燕沒體悟到作者想傳達的並非小情小愛，而是在殖民時代，如何透過情感挑戰不對等的對待、表達對土地的認同，楊双子也在得獎感言說「我們不斷在探問台灣人想要什麼樣的未來、什麼樣的國家」、「我告訴自己，我在家園主權不再視為一種挑釁或笑話之前，我都會這麼做」，這才是令人感動的地方，相對於盧秀燕昨天批評賴清德的內容，並未感受到她身為重量級政治人物，與台灣這片土地的連結。盧秀燕立即回擊，江肇國應該尊重他人對閱讀的主觀感受，而非批評別人「沒讀通、沒讀懂」、「你的詮釋不對，應該再讀一遍」，並指這是對他人心靈自由的情勒，自己對國家最大的希望就是人人平安。江肇國追問她對「平安下的統一、統一換來的和平」看法？盧秀燕說，國際社會與美國總統川普對台灣安全極為疑慮，還以牙還牙建議江肇國可以再去了解川普的說法，並建議賴清德對國人安全做更多保證，國家安全多管齊下，才能讓人人真的國泰民安。41歲的楊若慈出生於台中市烏日區，筆名「双子」在日文漢字代表雙胞胎，最初由她與雙胞胎妹妹楊若暉共用，楊若暉病逝後，楊若慈繼續使用此筆名發表作品。楊双子為公開的女同性戀者，她曾表示傳統歷史敘事多以男性為主，希望透過女性視角書寫歷史，描繪女性日常生活與情感選擇。楊双子的代表作《臺灣漫遊錄》於2020年出版，背景設定於1938年中日戰爭初期的台灣，講述日本女性作家青山千鶴子與台灣通譯王千鶴沿縱貫鐵道進行的美食與文化之旅。該書已售出22種語言版權，2024年獲頒第10屆日本翻譯大賞、美國國家圖書獎翻譯文學獎，今年5月再獲英國布克國際獎，後兩獎都是台灣文學作品中的第一次。楊双子政治立場鮮明，去年發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」及「筆桿接力、罷免到底」的跨世代作家連署行動，號召破千位文學界人士參與，她的伴侶賴庭荷在新北市街頭宣傳罷免行動時，甚至二度遭到攻擊送醫。中市府曾於去年由文化局長陳佳君頒贈榮譽獎章，表彰楊双子在文學創作的卓越成就，但綠營仍認為，屢在國際獲獎的楊双子，在藍營主政的台中市是敏感的存在，並未受到中市府符合其文學地位的重視與禮遇。