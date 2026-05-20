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馬英九文教基金會風波不斷，前執行長蕭旭岑遭控違反財政紀律，負責調查此案的三人調查小組成員、董事李德維今（20）日再度與基金會隔空交火，針對李德維受訪時稱「馬英九基金會沒有召開董事會」一事，馬英九基金會隨即發表嚴正聲明駁斥，直指李德維的說法嚴重偏離事實，馬英九基金會強調，今年不僅已在3月27日開過會，且後續未能成功開會的原因，正是因為包括李德維在內的「三人小組」董事連續缺席，導致人數不足而流會，基金會更揚言後續將檢具相關資料，建請主管機關介入處理。馬英九基金會還原兩次流會的過程，指出基金會原訂於4月13日召開董事會，提案討論增聘廖繼斌、戴遐齡、賴幸媛、邱淑媞等四位新董事，期盼將現行的七人董事會恢復至過去十一人規模，以符合章程規定，然而，當天卻因李德維等三位董事全數缺席，導致人數未達法定標準而宣告流會。隨後基金會於五月初再度展開積極協調，透過電話、簡訊及通訊軟體，釋出5月18日至21日連續四天的空檔供董事們選擇，希望能順利納入更多元成員以提升社會公信力，不料，李德維原本答應出席5月21日的會議並提交報告，卻在最後關頭臨時反悔，導致明（21）日的董事會極可能再度因未達三分之二的法定人數而胎死腹中。面對董事會陷入僵局，馬英九基金會大動作澄清，痛批並非基金會不開會，而是因為特定董事接連選擇不出席才造成卡關，此舉已嚴重影響基金會的正常運作，隨著雙方矛盾徹底檯面化，基金會也表明立場，下一步將主動報請主管機關介入調查與處理，馬英九基金會內部糾紛，短時間內恐將持續延燒。