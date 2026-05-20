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國民黨敲定將於7月25日在北市成功高中體育館召開今年度的全代會，然而黨中央今（20）日公布九合一選戰競選主軸「拚和平、顧人民、台灣贏」，根據媒體《太報》報導指出，面對媒體追問今年全代會的具體主題，國民黨文傳會尹乃菁回應「全代會沒有主軸啦，全代會就是舉辦全代會」，並強調這次公布的標語純粹是九合一選戰主軸，全代會本身並不會另設主題，不僅打破了黨內行之有年的慣例，若今年全代會主題最終確定「從缺」，也將成為現任黨主席鄭麗文上任後的另類「創新」紀錄。回顧國民黨自2018年以來的歷年全代會，無論當年度是否有選舉任務，每一次都會推出鮮明的訴求主題，從早期的「革新團結、重返執政」，到後來的「護台灣、保民主、拚未來」、「為你拚好日子」，乃至於近兩年的「攜手共創，陽光台灣」與「努力進前、藍天再現」，都有明確的政治號召，對比今年的「從缺」，顯得格外突兀。尹乃菁說明全代會的性質，表示「全代會當然就是全國人民代表大會，全國人民代表大會就是每次我們要召開的全代會」，此話一出引發爭議，因為依照國民黨黨章規定，全代會是「全國代表大會」的縮寫，其中的代表指的是「黨代表」；而尹乃菁脫口而出的「全國人民代表大會」，實際上是中華人民共和國的最高權力機關、即俗稱的「全國人大」。