即便將冷氣開到 26 度並配合電風扇，室內依舊感到悶熱難耐，不少人第一反應是冷氣不夠強。對此，日本建築專家指出，別急著怪冷氣！多數人忽視了「家」本身的物理防禦力。根據專業建築數據揭露，夏季室內熱氣竟有高達 71% 是經由「窗戶」入侵，若不解決這處熱源，冷氣吹再久也是白白浪費錢。
🟡 揭開悶熱真相：室內 7 成熱氣竟是從「窗戶」滲入
許多人都有類似經驗：冷氣明明已經開到強冷，但只要離冷氣遠一點，或是待在靠窗的位置，就會感到一股熱氣揮之不去。日本專業建築網站《重量木骨之家》指出，這種「室內涼度不均」或「吹不涼」的情況，往往不只是冷氣機的問題，而是房屋本身的「斷熱性能」出了漏洞。
根據建築熱力學實驗數據顯示，在夏季室外熱氣入侵室內的路徑中，牆壁僅占約 7%、屋頂約 11%，而驚人的 71% 熱源，竟然都是透過「窗戶」傳導進室內。這也解釋了為什麼靠窗的位置總是像火爐，因為你面對的正是不斷滲入的「熱氣重災區」。
🟡 物理降溫神招！專家教你從「窗戶」擋住熱氣
想要降低冷氣負擔，首先要處理這 71% 的熱源。日本建築專家提出以下幾種有效的「物理防禦」策略：
🟡 室外機「中暑」也會耗電？不可忽視的散熱空間
除了室內的隔熱，專家也提醒「室外機」的設置環境會直接影響電費。如果室外機被陽光直射，或是周圍堆滿雜物導致通風不良，散熱效率會大幅下降。只要在室外機上方設置遮陽板，並確保出風口有足夠的通氣空間，讓室外機維持良好的熱交換，冷房效率就能顯著提升。
🟡 冷氣「開整天」省錢嗎？取決於房屋斷熱力
針對社群熱議的「冷氣不關最省電」說法，專家給出嚴謹答案：這取決於房屋的性能。在氣密、斷熱性良好的房屋中，冷氣長時間運轉（つけっぱなし）確實能省下重新開機時的強大功耗。
但專家提醒，如果房子本身隔熱極差（如西曬、老舊鋁窗）、熱氣不斷從窗戶滲入，冷氣將被迫持續高功率運行，反而會燒掉更多電費。因此，短暫外出 30 分鐘至 1 小時建議維持開啟的前提，是必須先做好基本的窗戶隔熱，才能真正告別夏季高額帳單。
我是廣告 請繼續往下閱讀
許多人都有類似經驗：冷氣明明已經開到強冷，但只要離冷氣遠一點，或是待在靠窗的位置，就會感到一股熱氣揮之不去。日本專業建築網站《重量木骨之家》指出，這種「室內涼度不均」或「吹不涼」的情況，往往不只是冷氣機的問題，而是房屋本身的「斷熱性能」出了漏洞。
根據建築熱力學實驗數據顯示，在夏季室外熱氣入侵室內的路徑中，牆壁僅占約 7%、屋頂約 11%，而驚人的 71% 熱源，竟然都是透過「窗戶」傳導進室內。這也解釋了為什麼靠窗的位置總是像火爐，因為你面對的正是不斷滲入的「熱氣重災區」。
想要降低冷氣負擔，首先要處理這 71% 的熱源。日本建築專家提出以下幾種有效的「物理防禦」策略：
- Low-E 複層玻璃： 這是目前日本高效能住宅的標配，能大幅降低輻射熱傳導。
- 室外遮陽優於室內： 許多人習慣拉室內窗簾，但熱氣其實已經進入玻璃。專家建議在窗外安裝遮陽簾或百葉窗，在熱氣進入家門前就將其擋下，效果遠比室內遮熱簾更好。
- 斷熱百葉窗或蜂巢簾： 若無法更換玻璃，選擇具備斷熱空氣層的蜂巢簾，也能形成一道天然阻溫層，有效隔離窗邊的高溫。
除了室內的隔熱，專家也提醒「室外機」的設置環境會直接影響電費。如果室外機被陽光直射，或是周圍堆滿雜物導致通風不良，散熱效率會大幅下降。只要在室外機上方設置遮陽板，並確保出風口有足夠的通氣空間，讓室外機維持良好的熱交換，冷房效率就能顯著提升。
🟡 冷氣「開整天」省錢嗎？取決於房屋斷熱力
針對社群熱議的「冷氣不關最省電」說法，專家給出嚴謹答案：這取決於房屋的性能。在氣密、斷熱性良好的房屋中，冷氣長時間運轉（つけっぱなし）確實能省下重新開機時的強大功耗。
但專家提醒，如果房子本身隔熱極差（如西曬、老舊鋁窗）、熱氣不斷從窗戶滲入，冷氣將被迫持續高功率運行，反而會燒掉更多電費。因此，短暫外出 30 分鐘至 1 小時建議維持開啟的前提，是必須先做好基本的窗戶隔熱，才能真正告別夏季高額帳單。