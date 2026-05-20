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▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

未來幾天氣溫悶熱如夏天！逐日天氣預報一次看

5/21（週四）鋒面稍接近：北宜午後雷雨最顯著

5/22（週五）鋒面滯留：雲量增多、西南風開始增強

5/23（週六）至 5/24（週日）西南風增強：天氣極熱、防局部沉降高溫

▲氣象署表示，未來幾天到週末（5/21週四至5/24週日），鋒面主要停留在華中到華南，台灣將呈現炎熱夏季氣候。（圖／中央氣象署）

未來幾日台灣各地溫度預測整理

▲明（21）日中午過後，山區、北部及宜花地區會出現局部雷陣雨，其中「北部山區」有局部大雨發生的機率。（圖／記者徐銘穗攝）

準備迎接悶熱的夏天！中央氣象署表示，從 5 月 21 日（週四）起至 5 月 24 日（週日）週末期間，鋒面主要停留在華中到華南一帶，台灣附近將全面轉為強烈西南風的環境。因此，這幾天台灣的整體天氣型態將以「高溫悶熱」為主，西半部31至34度，其中在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機率，降雨則以北部、山區的局部午後雷陣雨為核心，民眾出門務必做好防曬並隨身攜帶雨具。氣象署在「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專表示，從明（21）日開始，台灣受西南風沉降效應影響，各地白天體感酷熱，高溫普遍可達 34~36°C，外出請嚴防中暑，同時公布未來4日逐日天氣趨勢：各地白天的天氣大多為多雲到晴。中午過後，山區、北部及宜花地區會出現局部雷陣雨，其中「北部山區」有局部大雨發生的機率。下半天起，桃園以北、中部以北山區會轉為零星陣雨，下班下課時間記得帶傘備用。離島部分，馬祖與金門容易有陣雨或雷雨，澎湖則維持晴朗。全台天氣轉以多雲為主。午後山區、北部及宜花地區依舊有局部雷雨發展；此外，中部以北山區及桃園以北地區，受到地形與環境水氣影響，整天都有間歇性零星陣雨的機率。馬祖地區持續有雷雨，金門偶有陣雨，澎湖為晴天。週末兩天各地皆為多雲到晴，高溫悶熱，容易出現局部沉降高溫。午後在中部以北山區、宜花地區會有局部雷雨。東南部（台東）地區要特別注意沉降氣流引發的短暫焚風現象。受西南風與環境風場影響，清晨與夜晚期間，南部沿海易有零星陣雨。金馬地區偶有陣雨，澎湖為多雲。北部地區： 24°C ～ 34~35°C（受地形影響，大台北盆地體感偏高更悶熱）中部地區： 24°C ～ 34~35°C南部地區： 25°C ～ 34~36°C（南部近山區受熱效應影響，體感溫度更熱）宜蘭地區： 23°C ～ 30~32°C花蓮地區： 24°C ～ 30~32°C台東地區： 25°C ～ 34°C（若發生局部焚風，極端高溫可達 36°C 以上）澎湖地區： 25°C ～ 29~30°C金門地區： 24°C ～ 28~29°C馬祖地區： 22°C ～ 26~27°C氣象署最後也提醒，未來幾天要慎防熱傷害，多喝水、穿透氣衣服，避免長時間在高溫環境活動。留心照護，車內如烤箱，勿留寵物孩童於車內。同時備好晴雨傘或雨具。到了週末假日，若要到山區溪邊活動，也要注意聽到雷聲請尋找掩蔽，溪水暴漲就在一瞬間，務必提高警覺。