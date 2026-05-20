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狄鶯的兒子孫安佐涉火槍案遭羈押禁見，使得她過往在《康熙來了》節目中談教育理念的片段再被翻，她曾當眾嗆李明依 「妳就是不教小孩的媽媽」，如今兩家孩子的現況卻呈現巨大反差，如今孫安佐觸法被抓，李明依的兒子則踏實工作中，兩家孩子的現況完全是巨大反差。20年前《康熙來了》節目中，狄鶯與李明依因教育觀念爆發爭執，李明依主張「放任式教育」，笑稱兒子考最後一名也沒關係；狄鶯則完全相反，她堅持孩子要讀經、考第一名，更激動表示：「很多年輕人被關的時候都怪媽媽，因為媽媽沒有教我！」隨後還直接指著李明依開嗆：「妳大概就是那個媽媽。」場面火藥味十足。狄鶯甚至舉例，若孩子5歲拿刀砍人，媽媽怎麼能還說「沒關係」，讓李明依當場無奈表示兩人的教育方式差太多，直言自己只是認為孩子人格健全比成績更重要，不過狄鶯依舊聽不進他人的建議，讓蔡康永在一旁說：「少惹狄鶯比較好。」然而20年後，孫安佐因涉嫌持有改造槍械、自製噴火槍影片等問題遭法院裁定羈押禁見，使得狄鶯情緒崩潰，痛哭喊出「都是我的錯」，與當年強勢發言形成強烈對比；反觀李明依的兒子，如今則低調擔任保險業務員，積極經營工作與人際關係，被不少網友大讚「踏實穩定」、「至少沒上社會版。」