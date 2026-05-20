39歲熊熊（卓毓彤）與大5歲圈外人Mars在2023年7月登記結婚，兩人婚後透過人工受孕，於隔年2月順利迎來寶貝女兒，今（20）日520，熊熊在粉專宣布好消息，她再度以人工受孕的方式懷上第二胎，並秀出穿著小可愛，挺著懷孕3個月肚皮的孕婦寫真。
熊熊和閨密懷第二胎 公開唯美孕婦寫真
今天晚間，熊熊發文寫下：「謝謝張齡予等我到最後一刻！520快樂～閨密孕肚紀念！馬年一起當媽媽成功！」曝光的照片，她和前主播、好友張齡予分別挺著3個月、8個月孕肚，一起入鏡拍寫真留念，兩位二寶媽臉上洋溢幸福笑容。
熊熊兩胎都人工受孕 第二胎如願生馬寶
去年9月，熊熊出席《NOWNEWS今日新聞》推出的網路節目《戀愛熊天秤》記者會時透露，已經積極展開第二胎的生育規劃，她表示當時完成取卵，並著手安排赴醫院植入胚胎的具體時程，自曝19歲起便將「成為母親」視為人生夢想的她，直到37歲才順利圓夢，儘管最初期盼能生三胎，但在深刻體會孕期的種種艱辛後，現階段調整目標，決定再拚一胎即可。
自詡為「計畫控」的熊熊，當時更打趣表示，自己連第二胎的理想星座與生肖，都早已經和醫生討論過，主要希望將兩胎的年齡差距控制在3歲左右，她指出，由於大女兒生肖屬龍，自己非常渴望能迎來一個屬馬的寶寶，更幽默直呼第二胎想要「馬尾（尾巴）」。如今隨著喜訊傳出，她也如願為家庭再添一名新成員。
熊熊卓毓彤IG
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今天晚間，熊熊發文寫下：「謝謝張齡予等我到最後一刻！520快樂～閨密孕肚紀念！馬年一起當媽媽成功！」曝光的照片，她和前主播、好友張齡予分別挺著3個月、8個月孕肚，一起入鏡拍寫真留念，兩位二寶媽臉上洋溢幸福笑容。
去年9月，熊熊出席《NOWNEWS今日新聞》推出的網路節目《戀愛熊天秤》記者會時透露，已經積極展開第二胎的生育規劃，她表示當時完成取卵，並著手安排赴醫院植入胚胎的具體時程，自曝19歲起便將「成為母親」視為人生夢想的她，直到37歲才順利圓夢，儘管最初期盼能生三胎，但在深刻體會孕期的種種艱辛後，現階段調整目標，決定再拚一胎即可。
自詡為「計畫控」的熊熊，當時更打趣表示，自己連第二胎的理想星座與生肖，都早已經和醫生討論過，主要希望將兩胎的年齡差距控制在3歲左右，她指出，由於大女兒生肖屬龍，自己非常渴望能迎來一個屬馬的寶寶，更幽默直呼第二胎想要「馬尾（尾巴）」。如今隨著喜訊傳出，她也如願為家庭再添一名新成員。
熊熊卓毓彤IG