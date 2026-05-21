今（21）日迎來夏季第二個節氣「小滿」，這也代表氣溫將一路走高，正式進入酷暑。在 2026 丙午馬年的五行能量流轉下，今日不僅是天候的轉折點，更是運勢大洗牌的關鍵時刻。根據《搜狐網》最新運勢專欄分析，小滿節氣象徵萬物「小得盈滿」，在火土相生的格局加持下，「4 大生肖」將脫穎而出，未來 15 天運勢翻身，甚至能一舉為下半年開啟漂亮紅盤

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🟡 生肖【狗】：貴人爆棚、職場晉升在即
屬狗的朋友在小滿過後將迎來「火土一氣」的好運！由於戌狗本質屬土，與流年太歲氣場高度契合，貴人運將呈現強勢爆發。

  • 事業表現： 職場阻力銳減，特別容易獲得上司或長輩的提攜，適合推進核心項目、拓展合作資源。
  • 財運預測： 正職收入穩健，偏財更可能有意外驚喜，投資理財易有回報，副業收入也將穩步增長。
💡 專家提示： 把握人際往來，主動連結貴人，行事穩紮穩打，切忌急躁冒進。

▲屬狗的朋友在小滿過後將迎來「印星加持」的貴人運，職場阻力大幅消失，非常適合爭取核心項目。若能得到長輩或主管提攜，晉升與加薪的機會就在眼前。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
▲屬狗的朋友在小滿過後將迎來「印星加持」的貴人運，職場阻力大幅消失，非常適合爭取核心項目。若能得到長輩或主管提攜，晉升與加薪的機會就在眼前。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
🟡 生肖【牛】：業績兌現、獎金荷包飽飽
屬牛的朋友在小滿後進入「收穫期」！火土相生的格局化解了前期的阻礙，這股氣場對於勤懇的屬牛人來說，是極佳的助力。

  • 事業表現： 先前的努力將在此時迎來兌現，項目收尾順利、業績突出，身邊的小人也會隨著好運到來而散去。
  • 財運預測： 財運穩步提升，加薪或獎金非常可期，置業與投資容易有收穫，累積財富很有感。
💡 專家提示： 保持踏實作風，深耕專業領域，同時要特別規避口舌是非。

🟡 生肖【猴】：創意發光、偏財亮眼抓商機
屬猴的朋友在小滿節氣中，展現出「水火既濟」的特質，最容易在炎熱的月份中，靈敏地抓住轉瞬即逝的發財風口。

  • 事業表現： 思維活躍、靈感爆棚，適合進行創新突破或跨界合作，職場難題將在此時迎刃而解。
  • 財運預測： 偏財運勢最為亮眼，商機不斷。透過人脈帶動，非常適合把握新機遇來增加財富。
💡 專家提示： 保持靈活應變，主動連結資源，千萬不要猶豫觀望而錯過良機。

🟡 生肖【雞】：火煉真金、實力被看見
屬雞的朋友在小滿過後進入「火煉真金」的格局。對於一向嚴謹自律的屬雞人來說，本波運勢屬於「付出必有回饋」的爆發階段。

  • 事業表現： 執行力極強，工作效率高，容易獲得領導認可，口碑與職場地位將隨之同步提升。
  • 財運預測： 正財運勢非常穩固，付出即有回報；兼職或副業也會相當順利，財富累積扎實。
💡 專家提示： 專注細節，精益求精，把握能力被看見的機會，切忌浮躁懈怠。

【小結】
小滿節氣象徵萬物「小得盈滿」，《搜狐網》提醒，順應天時、掌握五行流轉的密碼，這 4 生肖只要把握接下來的半個月黃金期，定能好運連連，順勢為下半年開啟漂亮紅盤。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...