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▲透過深度體驗推廣南國慢旅魅力，積極拓展泰國觀光客市場。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府積極拓展東南亞觀光版圖，攜手南台灣觀光產業布局泰國旅遊市場，於5月17日至20日邀請泰國9家簽署MOU旅行社代表、媒體及網紅來台踩線，深入走訪屏東各大景點，透過第一線實地體驗，感受屏東多元觀光魅力，為未來泰國市場合作與旅遊產品推廣奠定基礎。縣府交通旅遊處表示，此次踩線以「一口山一口海、文化美食、南國慢旅」為主題，安排涵蓋海洋景觀、文化藝術、宗教信仰及在地美食等特色行程。踩線團前往屏南地區參訪海口港看海美術館、恆春出火地質公園及恆春文化中心，體驗月琴彈唱與恆春民謠文化，並走訪國立海洋生物博物館、鵝鑾鼻燈塔及龍磐公園，欣賞屏東獨特海岸景觀與自然生態資源。行程也深入屏中與屏北地區，安排參觀屏東縣王船文化館、東港東隆宮，體驗具百年歷史的「責杖改運」文化儀式，並至東港華僑市場品嚐新鮮海味美食，以及潮州鐵道園區，展現屏東兼具文化、觀光與親子休閒的旅遊特色。另安排前往屏東縣立美術館、屏菸1936文化基地、臺灣原住民族文化園區及山川琉璃吊橋，深入了解台灣原住民族文化與部落觀光發展成果。縣府表示，近年泰國旅客對台灣南部的自然景觀、美食文化及慢活旅遊型態興趣日益提升，此次邀請泰國旅行業者及媒體親自踩線，未來將透過旅行社通路包裝屏東特色遊程，吸引更多泰國旅客造訪。同時也邀請國內外遊客參與「屏東旅遊購GO節」，只要來屏東住宿消費，即有機會把最大獎HONDA CR-V汽車開回家。