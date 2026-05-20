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美股主要指數周三（20日）早盤科技股全面回神，費城半導體指數上漲3%，英特爾在內等CPU三雄漲幅尤其兇猛，市場靜待輝達於盤後公布財報。另一方面，韓國三星電子罷工勞資談判稍早有最新進展，勞資雙方達成初步協議，工會宣布暫緩罷工，並將在22日至27日舉行薪資協議投票。美股四大指數20日早盤，截止至台灣時間晚間10點，道瓊工業指數上漲95點或0.2%、那斯達克指數漲96點或0.37%、標普500指數小漲21點或0.29%、費城半導體指數大漲301點，跌幅達3%。個股部分，台積電ADR止跌回升小漲1.5%、即將於美東時間20日公布2027財年第1季財報的輝達股價僅小漲0.5%，Google母公司Alphabet在Gemini 3.5新模型發布後，今股價平盤震盪；CPU三雄展現強勁漲勢，英特爾大漲7%、AMD上漲5%、Arm更是飆出12%漲幅。記憶體概念股回神，美光上漲3%，股價回到720美元、SanDisk上漲2%、ASIC 設計服務巨擘邁威爾大漲8%。根據CNBC報導，投資人正將目光轉向輝達財報，輝達將於收盤後公佈第一季財報。將是了解人工智慧產業趨勢的重要指標，並提供晶片需求的最新資訊。高盛首席美國股票分析師史奈德(Ben Snider)指出，這家晶片製造商和人工智慧指標公司今年貢獻了標普 500 指數約 20% 的漲幅回報，並在 2026 年為該大盤指數的盈利增長貢獻了幾乎同樣多的份額。史奈德指出，「他們明天公佈的數據至關重要。當然，華爾街的投資者，甚至是所有資產類別的投資者，都將輝達視為人工智慧基礎設施建設方向的信號，我們將密切關注」。另一方面，韓國三星電子罷工談判在晚間有最新進度，在韓國勞動部長親自介入調解下，三星電子勞資雙方在20日晚間達成臨時協議，暫緩啟動罷工；工會明確表示，原定5月21日至6月7日進行的全面罷工行動，現階段將暫緩執行，直至後續發布個別的新指令為止。所有工會成員都將參加2026年薪資協議暫定投票，投票將於22日下午2點至27日上午10點舉行。