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韓國三星電子工會原訂21日發動全面罷工，不過在最後關頭出現轉圜。根據韓聯社報導，三星電子勞資雙方在罷工前約1小時達成暫時協議，工會已通知會員，原訂5月21日至6月7日的總罷工行動，將暫緩執行，直到後續另行發布指令為止。三星電子工會共同鬥爭本部20日向會員發布鬥爭指引，明確表示總罷工暫緩。工會也要求全體會員參與2026年薪資協議暫定方案的贊成或反對投票，投票時間將自韓國時間22日下午2時起，持續至27日上午10時。這也代表，原本市場高度擔憂的三星罷工風險，暫時在正式啟動前踩下煞車。由於三星電子是全球重要記憶體晶片供應商，若工會全面罷工，市場原本擔心可能進一步影響DRAM、NAND Flash與HBM等記憶體供應，並推升AI伺服器供應鏈成本。不過，目前罷工只是暫緩，並非完全解除。後續關鍵仍在工會會員投票結果，若暫時協議方案獲得通過，三星勞資衝突可望降溫；若投票未過，後續是否重新啟動罷工行動，仍是市場觀察重點。三星工會此次爭議，主要圍繞薪資與福利條件。由於AI需求推升記憶體市場景氣，外界原先擔心，若三星產線受罷工影響，可能讓已偏緊的高階記憶體供應再添變數。如今罷工暫緩，對全球記憶體供應鏈來說，短線壓力可望稍微緩解。消息釋出後，美股記憶體類股Sandisk、美光、WDC等股價開高走低。