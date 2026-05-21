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韓國天團BIGBANG成員GD與太陽合作的神曲〈Good Boy〉，被一名「電音和尚」翻跳掀起熱議！法號「DJ NewJeansNim（日進大師）」的韓國喜劇演員尹成浩日前登台表演，不只穿袈裟、頂光頭，還搭配佛經與EDM節奏大跳〈Good Boy〉，超衝擊畫面在Threads瘋傳，笑瘋許多網友直呼：「袈裟BOY！」〈Good Boy〉由GD和太陽於2014年推出，至今仍是K-pop派對神曲，近期更因「和尚版翻跳」掀起全網討論。影片主角是韓國喜劇演員尹成浩，他近年以法號「DJ NewJeansNim」活動，打造結合佛經、電音與夜店文化的「佛系Rave」風格。他在舞台上穿著袈裟、頂著光頭，隨著重低音節奏俐落跳起〈Good Boy〉招牌舞步，超強反差感讓網友全笑翻，尤其當副歌一下，他一本正經甩手、踏步的模樣，直接在Threads、X等社群被瘋傳，還被笑稱：「人家是GD，他是GOD。」除了翻跳K-pop歌曲外，DJ NewJeansNim演出的特色就是把佛經念誦融合EDM節拍，打造出稱為「極樂蹦迪」的特殊風格，許多現場觀眾甚至會跟著雙手合十、一邊跳舞一邊喊佛號，超奇特景象在網路爆紅。事實上這位「最潮和尚」去年也曾受邀來台，在台東活動現場掀起「千人求佛」熱潮，讓不少台灣網友對他印象深刻。