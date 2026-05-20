美國總統川普近期受訪透露，他將與「目前治理台灣的人」談話，很快會做出對台軍售的決定，就在各方關注川普是否會與賴清德談話之際，彭博稍早報導，川普週三回應此事時再度確認，「我會和他談，我和每個人都談」。

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彭博報導，美國總統川普今天表示，他將與賴清德通話；目前美國政府正考慮是否推進一項對台灣價值140億美元的軍售案，這項潛在的軍售交易已引發中國批評。

川普週三在在機場被媒體問到是否計畫致電給賴清德，他回應，「嗯，我會和他談。我和每個人都談，我們會努力解決台灣問題」；不過，他並未提供這類對話可能進行的時間表。

賴清德在今早的就職兩周年演說後，被媒體問及是否願意與川普對話？以及最想與川普說些什麼？賴清德回應，台灣跟美國的溝通管道向來暢通，但如果有機會，他有責任說出台灣社會的心聲。自己會強調幾點，第一，台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，政府不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者。

第二，賴清德還提到，中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到西太平洋，引起了印太區域緊張情勢的升高。賴清德最後強調，台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算，相信只有實力可以帶來和平；國防力量的提升、對美的軍事採購，是維護台灣安全之外，也是維護台海和平穩定的必要手段，「我們希望這項軍購能夠持續進行。」


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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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