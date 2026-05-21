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▲高雄洲際酒店為全球樂迷獻上兼具尊榮感與收藏價值的限定住房專案「 Encore the Moments：風格際遇・經典在線 」。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲和逸飯店‧高雄中山館即日起至11月30日推出「微醺慢旅 慢活假期」住房專案。（圖／和逸飯店‧高雄中山館提供）

高雄近年憑藉港灣景觀、演唱會經濟等觀光亮點，成為國內旅遊熱門城市之一。高雄洲際酒店首度攜手國際級音樂展演，為「 Michael Learns to Rock：Encore –All The Hits in Kaohsiung 」官方指定合作住宿，推出樂迷專屬住房專案「 Encore the Moments：風格際遇・經典在線 」。和逸飯店‧高雄中山館即日起至11月30日推出「微醺慢旅 慢活假期」住房專案。來自丹麥的殿堂級樂團 Michael Learns to Rock 將於7月5日於高雄流行音樂中心演出。高雄洲際酒店為全球樂迷獻上兼具尊榮感與收藏價值的限定住房專案「 Encore the Moments：風格際遇・經典在線 」。預訂專案入住，賓客可於演唱會當日展開一段從入住、觀演到散場後休憩的無縫式 VIP 音樂旅宿旅程，享有高雄洲際酒店專為樂迷升級規劃的獨家禮遇：「Michael Learns to Rock：Encore – All The Hits in Kaohsiung 」VIP 等級演唱會門票一張（市值5,800元），及樂迷專屬禮遇如指定選位、專屬通道優先入場、樂迷近距離見面及合照環節、專屬VIP 限量紀念商品及紀念證。為延續旅程的尊榮體驗，高雄洲際酒店同步規劃房晚續住限定禮遇。凡預訂此專案並續住第二晚起，可享 5 折優惠價格；另於 2026 年度期間預訂高雄洲際酒店開放式套房，可專享「Golden Moments臻選際遇年度通行證」，升級 Golden Moments VIP尊榮禮遇，開啟更多專屬港灣奢旅的精彩時刻。「 Encore the Moments：風格際遇・經典在線 」專案自即日起開放預訂至6月15日止，以樂迷專屬24,999元，享有VIP頂級奢華禮遇；凡加價6,000元，即可增加一位同行貴賓並同享上述專屬禮遇。近年國人旅遊型態逐漸轉向重視「深度放鬆」與「生活感體驗」，不再只是走訪景點，更希望透過住宿享受身心療癒與儀式感。和逸飯店‧高雄中山館即日起至11月30日規劃「微醺慢旅 慢活假期」住房專案，預訂即享自助式早餐，並可延後退房至中午12點，再贈水果風味啤酒、精選小點心組合、泡澡入浴劑及TGFACTOR臉部保養體驗組，專案數量有限，售完即止。此外，AMAZZING CLUB會員即日起至6月30日，平日週日至週四入住，每房還可加贈1,200點，榮耀會員以上等級，再加碼500點，讓旅客在享受住宿體驗的同時，也能輕鬆累積會員點數，提升旅遊回饋價值。和逸飯店‧高雄中山館為提供旅客更多元的住宿享受，同步推出兩項加價購優惠。凡預訂專案加價1,100元即可享「生日經典客房佈置」，打造專屬儀式感住宿氛圍，加購佈置需於入住14天前來電預訂登記，採限量加購，另可加價1,100元享Cozzi THE Roof餐廳「指定半自助套餐兩客」，可任選680元以下主餐並搭配自助吧，一次享受高空景觀與精緻餐飲，讓旅程更加豐富。