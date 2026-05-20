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屏東縣琉球鄉垃圾清運不法勒索案有重大進展，新北市長參選人李四川的胞弟李賜福，因涉嫌夥同他人假借環保之名恐嚇地方垃圾清運業者、勒索「回饋金」，遭屏東地檢署起訴並求處重刑，屏東地方法院今（20）日首度開庭，主嫌李賜福及3名共犯在法庭上全數認罪，並表示願意與被害業者達成和解，法院將擇期進行調解。屏東地檢署調查指出，琉球鄉垃圾清運標案近年曾因多次流標導致垃圾堆積，嚴重衝擊觀光與民生。以李賜福為首的犯罪集團看準業者深怕民眾抗爭導致清運延宕、面臨違約罰款的心理，在2020年至2023年間，假借污染地方之名，以包圍船隻、潑漆及人身威脅等手段，向垃圾清運業者強索每噸600元的回饋金，先後迫使3家得標廠商分別交付240萬、150萬及186萬元，累計不法所得達576萬元。經屏東地檢署指揮調查局與廉政署搜查，先前已將情節重大的李賜福與共犯林明男聲押獲准，隨後再查獲孔姓、林姓等兩名共犯，檢方於今年2月偵結後，依恐嚇取財及恐嚇危害安全等罪嫌將4人起訴，並因情節惡劣，建請法院對主嫌李賜福判處3年6個月以上有期徒刑。屏東地院召開第一次準備程序庭，李賜福在家人陪同下出庭，與其餘3名共犯對於檢方起訴的犯罪事實全數認罪。由於被告等人皆向法官表達願意與被害人和解，且受害廠商也當庭表示同意，法官隨即裁定將擇期由法院安排雙方進行調解程序。