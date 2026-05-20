我是廣告 請繼續往下閱讀

AI需求延燒到半導體通路商，摩根士丹利證券最新報告看好，大聯大、文曄受惠AI伺服器與資料中心零組件需求升溫，第一季財報表現優於預期，將兩家公司目標價同步調高，並維持「優於大盤」評等。大摩指出，大聯大第一季營收達3165億元，季增24%、年增27%，符合預期，獲利能力優於原先估算，毛利率4.5%、營業利益率2.7%。展望第二季，大聯大預估營收落在3450億至3650億元，季增約12%，每股純益可望季增17%。大摩認為，AI資本支出仍在升溫，推論AI、邊緣AI需求持續強勁，將支撐大聯大後續成長。大摩也看好，大聯大在AI運算需求帶動下，可抵銷非AI應用較疲弱的影響，並將2026年至2028年預估每股純益同步上調32%，目標價由121元調高至160元。大摩同樣看好文曄，近年切入AI產業，資料中心相關業務動能強勁，大摩預估，2028年資料中心業務有機會貢獻營收約64%。因此將文曄目標價由299元調升至349元。股價方面，大聯大今（20）日收119元，漲10.5元，漲幅9.68%；文曄收279元，漲14元，漲幅5.28%。