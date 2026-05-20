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台北101董事長賈永婕日前登上網路節目《木曜4超玩》，與主持人邰智源大談台灣認同，邰智源感嘆「全世界都在幫台灣，只有台灣人在拆台」，賈永婕認同表示「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊」，此番言論引發爭議。有網友翻出她女兒都在美國留學的事實，在臉書質疑：「是因為妳看不起台灣的學校嗎？」賈永婕當時回應「是的就是去國外唸書留學」，未料這句回覆又被炎上，痛批她崇洋媚外。賈永婕晚間再度發文反擊，直言「請不要刻意混淆視聽」。面對排山倒海的輿論和質疑，甚至有人找到多年前賈永婕在節目上說不滿外國人侮辱我們中國文化，對此她解釋「中國文化不能污辱沒錯啊，世界各國的文化都要尊重」；面對送孩子出國留學，她強調自己熱愛這片土地，未來會繼續當台灣的啦啦隊，而且不為任何政黨，自己與先生過去也曾在國外生活與唸書，正因為在異鄉生活過，才更懂得台灣的珍貴。對於「看不起台灣學校」的指控，賈永婕晚間再度發文，直言「請不要刻意混淆視聽」。她表示，女兒在美國念書是不需要迴避的事實，但把孩子出國求學直接解讀成看不起台灣的學校，這種操作太惡意，應該尊重每個家庭不同的選擇，每個孩子都有適合自己的道路，不同的選擇沒有高低之分，更不該被外界曲解成對這片土地的不認同。