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美國總統川普週三再度拋出震撼彈，在接受媒體訪問時被問及是否將與台灣總統賴清德談軍售，川普親口回應，「我會和他談談」；若美台「現任」領導人直接通話，將是自1979年台美斷交以來的創舉。盤點過去數十年來，最接近的一次是2016年12月，剛上任不到一年的前總統蔡英文，與當時剛從美國總統大選勝出但還未上任的川普進行通話。川普在馬里蘭州的美軍安德魯聯合基地接受訪問，媒體問及川普在決定軍售方案前，是否有計畫和台灣總統賴清德通話？川普回應，「我會和他談談，我會和所有人談」，還強調「我們會努力解決台灣問題。」路透提到，若川普與賴清德的對話將是一項重大的外交進展，因為自1979年美國將外交承認從台北轉向北京以來，美台兩國領導人就再也沒有直接對話過。任何美台直接對話都可能激怒中國。川普上週與中國國家主席習近平會晤後表示，他尚未決定是否向台灣出售價值高達 140 億美元的重大武器。台美斷交後從未有美台現任總統互通電話的案例，最接近的一次，是2016年12月2日，前總統蔡英文在美國總統大選結果出爐後幾周，於2日晚上11時（美東時間2日上午10時）與當時成為美國總統當選人的川普進行越洋談話，雙方談話歷時約十多分鐘。回溯當時川蔡談話，總統府事後提到，蔡英文先是祝賀川普當選美國新任總統，敬佩川普與團隊在競爭激烈的大選勝出，並祝福川普就任後有傑出的施政表現，兩人除親切且輕鬆的問候外，也談及了施政重點和理念，尤其是促進經濟發展和強化國防的部分，同時簡短對亞洲區域情勢交換意見。當時蔡英文還曾與川普對台美間的未來關係期盼能強化雙邊的互動與聯繫，建立更緊密的合作關係。並向川普表達希望未來美方能持續支持台灣在國際議題上有更多參與及貢獻的機會。