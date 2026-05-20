星二代孫安佐（已改名孫健豪）日前在河堤測試自製火焰槍加上住處遭查獲模擬槍、改造霰彈槍等違禁物，17日遭法院裁定羈押禁見2個月，母親狄鶯因為情緒波動太大，隔天傳出失聯，最後被警方在淡水沙崙海水浴場海邊尋獲，孫鵬並赴警局將妻子帶回家中，對於外界憂心狄鶯的身心狀況，她今（20）日深夜發短影音報平安，「520自己愛自己，人生短暫，好好愛自己。」
狄鶯發AI圖報平安 呼籲大家520愛自己
今天晚間10點多左右，狄鶯更新5天沒動靜的臉書，上傳一支13秒的抖音短片，可見她以AI合成自己的照片和長輩圖，照片中的狄鶯笑得燦爛，旁白說著：「520自己愛自己，人生短暫，好好愛自己，你再平凡也是獨一無二的，520跟自己說聲我愛你。」
狄鶯發布這段影像，似乎間接洩露當前心境，粉絲紛紛留言打氣，「520好好愛自己，活在當下，正確面對事情，這些事都會過去，加油」、「天下父母心，願您平安，保重」、「一切都會過去的，放寬心！」
孫鵬露面受訪 透露會好好陪伴老婆
孫鵬18日在北投家門口受訪，證實狄鶯被朋友接走，心情平靜，並表示自己接下來會好好陪伴老婆，對於兒子拍攝聳動影片感到震驚，坦言曾經交代其經紀團隊避免觸及危險題材，但既然事情發生了，一家人都會以成熟態度面對、配合司法調查。
資料來源：狄鶯臉書
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今天晚間10點多左右，狄鶯更新5天沒動靜的臉書，上傳一支13秒的抖音短片，可見她以AI合成自己的照片和長輩圖，照片中的狄鶯笑得燦爛，旁白說著：「520自己愛自己，人生短暫，好好愛自己，你再平凡也是獨一無二的，520跟自己說聲我愛你。」
狄鶯發布這段影像，似乎間接洩露當前心境，粉絲紛紛留言打氣，「520好好愛自己，活在當下，正確面對事情，這些事都會過去，加油」、「天下父母心，願您平安，保重」、「一切都會過去的，放寬心！」
孫鵬18日在北投家門口受訪，證實狄鶯被朋友接走，心情平靜，並表示自己接下來會好好陪伴老婆，對於兒子拍攝聳動影片感到震驚，坦言曾經交代其經紀團隊避免觸及危險題材，但既然事情發生了，一家人都會以成熟態度面對、配合司法調查。