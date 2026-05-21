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今（21）日迎來24節氣中第8個節氣，同時也是夏至的第二個節氣，在這天過後，氣候會逐漸升高、午後雷陣雨也會變得頻繁，象徵農作物開始成熟、即將迎來豐收。《NOWNEWS》特別整理節氣「小滿」是什麼意思、小滿由來、小滿開運攻略、小滿財運最旺3星座等資訊，提供讓民眾一文看懂！

小滿是什麼意思？由來、今年正確時間解答

小滿是第24節氣當中第8個節氣，每年會落在5月20日前後，

今年小滿在國曆5月21日上午8時36分28秒

，「小滿」代表太陽到達黃經60度，此時稻穀逐漸成熟，古人觀察小麥開始灌漿、顆粒漸漸飽滿但尚未完全成熟，因此稱之為「小滿」，也有「小得盈滿」之意，象徵萬物將進入成長高峰期。

那許多人可能會好奇，有小滿的話是否會有「大滿」？答案是沒有的哦！

命理師柯柏成老師就解釋，二十四節氣當中沒有大滿，古人認為，人生最好的狀態不是圓滿到極致，而是「將滿未滿」，所謂天道忌滿、人道忌全，凡事一旦過滿，反而容易走向虧損，所以小滿才是最深的生活智慧。

▲節氣「小滿」象徵「將滿未滿」，包含稻米在內的萬物開始結實、成果逐漸累積，雖然尚未圓滿，卻已能看見豐收的輪廓。（圖／農業部）

小滿開運攻略！吃降火食物、清晨外出散步運勢爆棚

在「小滿」這天想當然也是有許多開運攻略，由於小滿過後等於就要迎接盛夏，降火類的食物被視為是養生又開運，柯柏成老師提到，小滿時節濕熱加重，

傳統智慧「食苦」有助於清熱解毒、降火氣，因此建議可以多吃苦瓜、芥菜、萵筍、油麥菜等苦味食材

，吃苦也象徵能從苦澀中提煉智慧與堅韌，將人生考驗轉化為精神財富。另外「宜蘭傳藝園區」也有分享，像是祛濕清熱的傳統飲品也可以，像是青草茶、苦瓜湯、冬瓜茶、仙草飲等。

柯柏成老師也說，

建議小滿這天，清晨5點至7點，可前往住家或工作地點北方的公園散步至少15分鐘，有助提升健康運與貴人運；也可以到北方找間店喝杯咖啡，象徵帶動人緣與桃花運

，想要改運的民眾都可以嘗試看看。

▲傳統智慧「食苦」有助於清熱解毒、降火氣，因此建議小滿當天可以多吃苦瓜、芥菜、萵筍、油麥菜等苦味食材開運。（圖／Pixabay）

小滿當天「3生肖財運爆棚」！威力彩5.6億試試手氣

然而今天小滿正巧也撞上連槓22期的威力彩頭獎5.6億元開獎日，命理專家塔羅牌老師艾菲爾就表示，

包括生肖龍、生肖鼠、生肖猴這三者財運爆棚Top3

，有屬這些生肖的民眾如果想試試手氣可以自己斟酌囉！

Top3生肖猴：

最近的你，會明顯感受到「人」正在替你帶來好運。很多事情不再需要單打獨鬥，而是開始有人願意介紹機會、分享資源，甚至主動替你鋪路。這段時間特別適合聚會、社交、跨圈交流，

Top2生肖鼠：

最近的洞察力強得驚人，很多人還沒察覺的趨勢，你卻已經默默看懂方向，，可能是一筆拖延很久的款項回來，或是突然冒出的兼差與合作邀約，這波財運帶有很強的「水冥借力」能量，代表你越低調、越冷靜，反而越容易在關鍵時刻獲利。

Top1生肖龍：

生肖龍像是突然被命運推上舞台中央，過去默默累積的能力，終於開始被真正看見，尤其在職場與事業領域，容易出現願意支持你、提拔你的關鍵人物，