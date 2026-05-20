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社群平台Threads農產品購物詐騙頻傳，行政院打擊詐欺指揮中心今（20）日點名Meta，要求平台不能只在事後下架，而應從演算法與偵測系統下手，主動阻斷重複出現的詐騙貼文。若Meta持續消極處理，政府不排除修法加重平台責任與罰則。打詐指揮中心指出，根據警政署刑事警察局統計，今年1月1日至4月30日，Meta旗下社群平台涉及詐騙案件達1萬4073件，占整體案件84.31%；財損金額達13億6178萬1574元，占比86.2%，顯示Meta平台仍是詐騙集團主要操作管道。其中，Threads近期常見的網購詐騙，多以季節性、時事性商品包裝，尤其假冒政府機關販售農產品最為常見，包括蒜頭、山竹、荔枝、桃子、酪梨、芒果等。另也有詐騙帳號以倒店出清為名，低價販售iPhone、Switch 2、PS5等商品，或假借新店開幕、免費贈送吸引民眾。打詐指揮中心表示，Meta應建立重複詐騙內容識別機制，對已被認定為詐騙的資訊即時攔截。同時，也應提供更便捷可信的官方身分驗證服務，協助消費者辨識合法商家與詐騙帳號，避免小型在地商家受牽連。打詐指揮中心強調，若Meta未積極改善，後續不排除針對《詐欺犯罪危害防制條例》再提出修法，改以受害人數或詐騙貼文篇數作為裁罰基準，對平台課以更重責任。針對受害民眾與商家，打詐指揮中心表示，政府將支持相關法律行動，並持續強化平台監督與民眾反詐意識，維護網路交易安全。