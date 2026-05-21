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▲陳鎮川（左）為演藝圈王牌經紀人，30多年來帶過不少大明星，右為張清芳。（圖／翻攝自陳鎮川IG＠taiwanisaac）

▲陳鎮川（左）和阿妹合作約20年，彼此好默契不言可喻。（圖／翻攝自陳鎮川IG＠taiwanisaac）

天王天后推手、王牌經紀人陳鎮川（川哥）曾經和許多巨星共事，深知不少演藝圈軼事與祕辛，他近日上節目分享，自己曾經為了保護F4被追拍，當場爆走毆打狗仔，還破壞對方的相機記憶卡，最後遭警方逮捕，在警局被關到天亮，「那是我第一次那麼失控。」日前，陳鎮川在節目《坐吧！聊聊》回憶，年輕時有一次負責F4演唱會的慶功宴，當天他和藝人在復興南路一間酒吧，活動結束一現身，狗仔就近距離對F4不停拍照，眼見自家藝人被騷擾，加上自己受到驚嚇及酒意正濃，便與該名狗仔發生正面衝突。陳鎮川說，他當下搶走狗仔的相機，接著追打對方直到復興南路高架橋下，甚至把狗仔的相機記憶卡抽出，當場撕成4片，「然後我就被警察抓走了！那是我第一次那麼失控。」主持人黃嘉千、小禎、黃鐙輝在一旁聽了驚呼連連。57歲陳鎮川是華語樂壇極具代表性的金牌經紀人與演唱會教父，曾經擔任多位巨星的經紀人與統籌多場指標性大型典禮與演唱會，他是天后張惠妹（阿妹）的長期經紀人，也為林憶蓮、蕭亞軒及羅志祥等人操刀過經紀事務，與公司團隊也曾經製作張惠妹、江蕙、蔡依林、王力宏、S.H.E等人的演唱會，以及多屆金曲獎頒獎典禮。