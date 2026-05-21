其中卻有 304 張到期都無人兌領

我是廣告 請繼續往下閱讀

304 張1千萬發票到期沒人領！立委戳破關鍵原因

▲為了解決紙本發票遺失或過期導致的漏領問題，財政部近年持續推廣雲端發票與載具綁定。（圖／記者徐銘穗攝）

發票獎金沒人領去哪了？財政部公布流向

▲財政部後續會視經費狀況，將這些資金用於增開常態六獎組數，或增加雲端發票的專屬獎組數，以另一種形式回饋給民眾。（示意圖／NOWnews資料照片）

台灣已經累積 304 位幸運兒跟千萬獎金擦身而過了！從 2011 年統一發票增設千萬特別獎後，一直到 2025 年底，14 年間累積開出 1250 張大獎，，總計多達 30 億 4 千萬獎金被幸運兒錯過。對此，財政部表示，發票獎金逾期未領，會重新回到整體的統一發票獎金池。立委郭國文也點出幸運兒懶得對獎的2 大原因，在於發票獎勵制度的立委郭國文昨（21）日指出，千萬發票從民國 100 年以來到去年底，一共有 304 張中獎發票沒有領取，大概每 4 張就有 1 張沒人領，可見對國人吸引力很有限。他認為有兩大原因，第一是因為中獎率低，導致兌換意願低；再來 200 元的獎項金額低，導致誘因也低，尤其 200 元的額度從民國 80 年到現在都沒有調整過。因此，郭國文要求財政部，檢討統一發票的金額，評估是否將千萬元的特別獎金額降低，並且把 200 元額度提高，才能提高民眾的參與感。財政部長莊翠雲對此回應，中獎人若逾期未領，這筆千萬獎金並不會沒入國庫，而是重新回到整體的統一發票獎金池中。財政部後續會視經費狀況，將這些資金用於增開常態六獎組數，或增加雲端發票的專屬獎組數，以另一種形式回饋給民眾。莊翠雲補充，為了解決紙本發票遺失或過期導致的漏領問題，財政部近年持續推廣雲端發票與載具綁定，透過系統自動對獎並將獎金直接匯入綁定帳戶。不過，針對立委郭國文提出調降大獎、調升小獎以優化獎金結構的建議，財政部也允諾會重新研究並納入未來的規劃評估中。