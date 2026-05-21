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▲《捍衛戰士》湯姆克魯斯（右）和方基墨（左）的對手戲讓觀眾印象深刻，卻差點就不是這樣的組合。（圖／UIP提供）

▲安東尼愛德華斯被認為長得一張「好人臉」，會讓觀眾因他出意外而難過，順利得到《捍衛戰士》的重要角色。（圖／翻攝自IMDb）

▲梅格萊恩（右二）在《捍衛戰士》扮演安東尼愛德華斯（右一）的妻子，原先是想爭取演跟湯姆克魯斯（左二）配對的女主角。（圖／UIP提供）

▲《捍衛戰士》女主角凱莉麥姬麗絲（左）算是電影公司內定，選角指導沒辦法有太多的決定權。（圖／UIP提供）

湯姆克魯斯經典代表作《捍衛戰士》歡度上映40週年，全球包括台灣都在戲院重映，甚至推出當時沒有的IMAX等特殊版本，讓影迷大呼過癮。該片選角指導瑪格麗辛金透露幕後祕辛，稱湯姆克魯斯濃厚的自信與臭屁樣，讓她覺得是不二人選，倒是扮演冷酷對手的方基墨，卻因為之前主演了兩部喜劇，被製片和電影公司當成諧星，差點就跟角色擦身而過。有傳《怪奇物語》中扮演邪惡博士的馬修莫登，年輕時因為《鳥人》等片的精湛演技，成為電影公司屬意的《捍衛戰士》主角第一人選，可是瑪格麗表示，過去曾為了《熄燈號》面試過湯姆克魯斯，看過他非常陽剛的表演，也覺得他本人很有魅力，實在想不到有誰比充滿臭屁跩樣的他更適合。他順利當上《捍》片男主角，片中與他勢均力敵的對手，瑪格麗想用方基墨，卻碰上困難。原來方基墨雖然是演藝界超級名校茱莉亞學院的學生，偏偏頭兩部主演的電影《笑破鐵幕》、《天才反擊》都是喜劇，在電影公司眼中他就是搞笑諧星，與《捍衛戰士》中冷酷、戰技一流的飛官相差十萬八千里，不敢相信瑪格麗把那麼正經的角色丟給一個耍寶男。瑪格麗安排方基墨與導演碰面，讓導演看到他為戲投入而狂熱的面貌，之後一起說服電影公司、讓他們接受。但卻有個主要角色，電影公司本來還真的想找諧星來擔任：《捍衛戰士》男主角不幸在任務中喪生的同僚，雖然在片子2/3已退場，卻對男主角的心態發展有舉足輕重的影響，電影公司原先將之定位為增添喜趣成分的搞笑人物，瑪格麗卻堅持這角色的重點是要能讓觀眾同情、為他的英年早逝難過，才有辦法體會到男主角的心境。瑪格麗稱安東尼愛德華斯看起來就是個老好人的臉，觀眾很容易會愛上他，並為他發生致命意外而傷心，電影公司才被她說動，改變了對這角色想找諧星的想法。安東尼愛德華斯後來因主演《急診室的春天》成為美國知名度極高的影集圈大牌，連喬治克隆尼在那部戲中都只是陪襯他的綠葉。扮演安東尼愛德華斯妻子的則是那時也還未大紅的梅格萊恩，其實最初幾版劇本並沒有這角色的存在，因此她來面試是要爭取演女主角，可是電影公司早就決定要找當年因為《證人》一片正在走紅的凱莉麥姬麗絲，瑪格麗坦言梅格的經紀人非常積極，自己曾經看過梅格在電視劇的演出，覺得她還很嫩，但她經紀人一直說她變成熟了、大有進步，瑪格麗也就願意給她機會。雖然瑪格麗認為梅格仍然不適合演女主角，卻對她讀本演出的表現很讚賞，因而當劇組為了增加安東尼愛德華斯角色英年早逝的悲情感覺，為他加了一位妻子，瑪格麗立刻想到梅格。而梅格還有位強力競爭對手，就是後來登上奧斯卡影后寶座的荷莉杭特。當年荷莉必須在紐約演舞台劇，無法親自面試，只有送試鏡帶來，製作團隊決定和梅格碰面，無形中為她最後拿下角色，打下良好基礎。《捍衛戰士》美國上映後瘋狂熱賣，成為該年度票房最高的電影，湯姆克魯斯等人也隨之走紅，今日大家都稱阿湯是在好萊塢紅超過40年的超級巨星，瑪格麗算得上是他的大貴人。