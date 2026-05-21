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投資人重拾對中東戰事可能很快解決的樂觀情緒，國際油價、美國公債殖利率雙雙下滑，美股主要指數週三反彈收紅，漲幅均超過1%。綜合《CNBC》等外媒報導，美國總統川普宣稱，與伊朗的談判已進入「最後階段」，消息一出，西德州中質原油期貨原油價格下跌5.66%，收在每桶98.26美元，布蘭特原油價格也是下跌5.63%，每桶收報105.02美元。而且受此影響，美國公債殖利率也隨之降溫。20日收盤，美股道瓊工業指數上揚645.47點或1.31%，收報50009.35點；標普500指數上漲79.36點或1.08%，收在7432.97點；那斯達克指數揚升399.65點或1.54%，收26270.36點；費城半導體指數勁揚507.79點或4.49%，收11813.29點。投資人亦高度關注輝達，該公司於當天收盤後公布第一季財報，股價收漲約1.3%。分析認為，輝達新財報是了解AI產業的重要視角，能提供晶片需求的最新資訊。Main Street Research首席投資長丹默特（James Demmert）指出，輝達是最重要的AI股票，週三的財報結果對這個市場來說意義重大。