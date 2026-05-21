美國總統川普（Donald Trump）聲稱將與「目前治理台灣的人」談談，《彭博社》週三率先報導，川普將與賴清德通話，引發關注。白宮官員在回覆媒體詢問時證實，川普將在短時間內針對新一波對台軍售做出決定。有外媒分析，即使面臨習近平威脅、川普態度矛盾的雙重夾擊，台灣依然持續在國防的路上前進。
根據《Axios》報導，儘管川習會後，不少人認為，中國對台灣採取行動的可能性越來越大，但台灣社會並沒有出現明顯的恐慌情緒，官方繼續倡導武器交付，同時強調需要加強自衛措施、本土國防技術和關鍵基礎建設。
報導引述台灣官員和民眾說法，指已經習慣在潛藏戰爭陰影下的生活，台灣對於來自中國的軍事侵略和資訊戰，已有相當高的敏感度，所以並不會感到意外，世界必須明白，台灣既不會挑釁中國，但也不會讓中國踐踏台灣。
報導提到，海峽交流基金會秘書長羅文嘉週一表示，台灣需要加強自衛能力並在國防方面做出調整，還要考慮自身獨特性、地緣政治以及可能出現的各種風險，強調並非台灣人民天真或希望看到戰爭發生，而是深知面對敵對情緒和艱難處境，仍應保持樂觀。
分析認為，雖然美國態度有時比較模稜兩可，中國似乎也一直在著手準備接管台灣，但即使解放軍規模龐大，台灣也不是一個容易對付的目標。除了地理位置的特色-被洶湧的大海和陡峭的山脈隔絕開來，台灣全體社會參與國防的方式，也因受到烏克蘭堅韌不拔的鼓舞而更加堅定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導引述台灣官員和民眾說法，指已經習慣在潛藏戰爭陰影下的生活，台灣對於來自中國的軍事侵略和資訊戰，已有相當高的敏感度，所以並不會感到意外，世界必須明白，台灣既不會挑釁中國，但也不會讓中國踐踏台灣。
報導提到，海峽交流基金會秘書長羅文嘉週一表示，台灣需要加強自衛能力並在國防方面做出調整，還要考慮自身獨特性、地緣政治以及可能出現的各種風險，強調並非台灣人民天真或希望看到戰爭發生，而是深知面對敵對情緒和艱難處境，仍應保持樂觀。
分析認為，雖然美國態度有時比較模稜兩可，中國似乎也一直在著手準備接管台灣，但即使解放軍規模龐大，台灣也不是一個容易對付的目標。除了地理位置的特色-被洶湧的大海和陡峭的山脈隔絕開來，台灣全體社會參與國防的方式，也因受到烏克蘭堅韌不拔的鼓舞而更加堅定。
更多「514川習會」相關新聞。