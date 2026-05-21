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▲王俐人幫拍攝中的林琮軒（右）應援。（圖／王俐人IG@lisawanglijen）

▲林琮軒撒嬌回應老婆自己累到爆炸。（圖／王俐人IG@lisawanglijen）

49歲女星王俐人近期因大尺度直播影片引發熱議，而她的丈夫林琮軒則長期在中國拍戲，兩人因工作分隔兩地，自2024年底起因鮮少公開合照，因此外界頻傳兩人已祕密離婚。但昨日520當天，王俐人特地在社群轉發老公新戲的貼文、留言替他加油打氣，林琮軒見狀也按愛心回覆，並撒嬌地對王俐人說：「今天殺青，累到爆炸」，夫妻倆透過甜蜜互動破除婚變傳聞。王俐人上個月被周刊爆料，早就在去年底和老公離婚了，礙於雙方有簽保密條款才沒公開。對此，王俐人回應，他們夫妻倆只是因工作關係分居，並未簽字離婚，並表示若真走到這一步，一定會對外說明，不需要這樣偷偷摸摸。而王俐人昨日也久違地與老公公開放閃，她在IG限時動態轉發林琮軒拍新戲的貼文，並留言「拍攝加油」。林琮軒見狀也幫老婆的留言按愛心，還在底下回應：「今天殺青，累到爆炸」，看起來就像是在跟王俐人撒嬌，夫妻倆透過這種隔空秀恩愛的方式，破除婚變傳聞。王俐人和林琮軒相差7歲，是姐弟戀關係，兩人在2020年開始交往，並於2021年底登記結婚。據說王俐人開餐廳失敗時，林琮軒也幫她扛了不少費用，導致夫妻倆經濟壓力大，林琮軒才選擇到中國拍戲賺錢，希望能有穩定的收入。而王俐人則欠了銀行1000萬元左右的債務，目前靠直播、IG訂閱積極賺錢還款。