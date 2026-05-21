梅雨季還沒正式報到，但台灣已經提前出現盛夏感。今天適逢24節氣「小滿」，氣象專家吳聖宇指出，未來一周太平洋高壓將逐漸增強，台灣天氣型態偏向典型夏季，各地白天高溫普遍上看32至34度，局部地區甚至可能飆破36度。雖然鋒面不直接侵台，但北部、東北部及東部山區午後熱對流將變得更明顯，尤其21日至22日，大台北東側、宜花地區要留意短時強降雨。至於梅雨何時正式展開，還得觀察南海是否有季風低壓槽甚至颱風生成。
北邊鋒面東移！北部、東北部、山區有午後雷陣雨 周末好轉
吳聖宇指出，今天到明天北邊鋒面系統將從東海掠過並持續東移，雖然不會直接南下影響台灣，但仍會讓北部、東北部及東部山區午後熱對流發展更加明顯。尤其今天午後對流雲系有機會從山區往平地擴展，大台北東側、宜蘭到花蓮一帶都有局部短時較大雨勢發生的可能。
等到周末鋒面遠離後，台灣仍位於高壓外圍西南風環境中，午後雷陣雨範圍會再縮小，只剩中北部、東北部與東部山區還有零星局部降雨機會，整體天氣相對穩定。
至於氣溫方面，未來幾天依舊相當悶熱。吳聖宇提醒，各地高溫普遍都有32至34度，部分地區甚至可能出現35至36度高溫，紫外線也偏強，民眾外出務必做好防曬，同時補充水分預防中暑。
太平洋高壓脊靠近台灣！熱對流雷雨機會大增
另外，隨著台灣東方低氣壓北上，太平洋高壓脊也會逐漸靠近台灣，預估5月20日至26日左右，高壓將主導台灣附近天氣。這段期間上午大多維持多雲到晴，不過午後山區及近山區平地仍有熱對流雷雨機會。
其中，周四、周五因北方鋒面位置靠近東海南部與台灣北方海面，午後雷雨發展範圍會進一步擴大，降雨增多，部分熱對流旺盛區域甚至可能出現小範圍短時強降雨。吳聖宇也提醒，近期若安排山區活動，要特別注意午後天氣變化。
除了台灣本地天氣外，南海與西南季風後續發展也成為關注焦點。吳聖宇表示，目前西南季風已進入中南半島，當地明顯進入雨季；接下來西南季風預計在5月25日後進一步往南海南部、菲律賓南部延伸。
季風低壓槽可能形成！不排除出現颱風 梅雨季也要來了
吳聖宇分析，屆時若遇上太平洋高壓南側偏東風，加上高壓逐漸北抬東退，不排除形成季風低壓槽，甚至有機會發展成颱風。一旦真的有颱風生成，就得等高壓東退、颱風北上後，西南季風才能被帶往北方，與鋒面結合，屆時梅雨建立時間就可能延後到5月底甚至6月初。
吳聖宇認為，未來約一周台灣仍會維持典型夏季型態，高溫炎熱，而接下來最重要的觀察重點，就是南海季風、太平洋高壓、北方鋒面以及季風低壓槽之間的互動變化。若低壓槽內沒有明顯颱風發展，台灣有機會在5月底前逐漸出現較典型的梅雨特徵；但若颱風生成，梅雨正式報到時間就可能延後。
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吳聖宇指出，今天到明天北邊鋒面系統將從東海掠過並持續東移，雖然不會直接南下影響台灣，但仍會讓北部、東北部及東部山區午後熱對流發展更加明顯。尤其今天午後對流雲系有機會從山區往平地擴展，大台北東側、宜蘭到花蓮一帶都有局部短時較大雨勢發生的可能。
等到周末鋒面遠離後，台灣仍位於高壓外圍西南風環境中，午後雷陣雨範圍會再縮小，只剩中北部、東北部與東部山區還有零星局部降雨機會，整體天氣相對穩定。
太平洋高壓脊靠近台灣！熱對流雷雨機會大增
另外，隨著台灣東方低氣壓北上，太平洋高壓脊也會逐漸靠近台灣，預估5月20日至26日左右，高壓將主導台灣附近天氣。這段期間上午大多維持多雲到晴，不過午後山區及近山區平地仍有熱對流雷雨機會。
其中，周四、周五因北方鋒面位置靠近東海南部與台灣北方海面，午後雷雨發展範圍會進一步擴大，降雨增多，部分熱對流旺盛區域甚至可能出現小範圍短時強降雨。吳聖宇也提醒，近期若安排山區活動，要特別注意午後天氣變化。
除了台灣本地天氣外，南海與西南季風後續發展也成為關注焦點。吳聖宇表示，目前西南季風已進入中南半島，當地明顯進入雨季；接下來西南季風預計在5月25日後進一步往南海南部、菲律賓南部延伸。
吳聖宇分析，屆時若遇上太平洋高壓南側偏東風，加上高壓逐漸北抬東退，不排除形成季風低壓槽，甚至有機會發展成颱風。一旦真的有颱風生成，就得等高壓東退、颱風北上後，西南季風才能被帶往北方，與鋒面結合，屆時梅雨建立時間就可能延後到5月底甚至6月初。
吳聖宇認為，未來約一周台灣仍會維持典型夏季型態，高溫炎熱，而接下來最重要的觀察重點，就是南海季風、太平洋高壓、北方鋒面以及季風低壓槽之間的互動變化。若低壓槽內沒有明顯颱風發展，台灣有機會在5月底前逐漸出現較典型的梅雨特徵；但若颱風生成，梅雨正式報到時間就可能延後。