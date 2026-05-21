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▲最美辣嬤孫芸芸大解放！換上逆天黑色比基尼 48歲好身材被看光（圖／孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

台灣第一名媛孫芸芸日前迎來48歲生日，近日她赴夏威夷度假，在社群分享身穿黑色比基尼辣照，大秀緊實的小麥色腹肌與翹臀，魔鬼身材完全不留歲月痕跡。近日升格當外婆的她，凍齡狀態與26歲愛女廖思惟形同姐妹，不僅引來女兒留言直呼「終於PO了」，大批網友更被這極致的完美身材澈底驚豔，大讚她是「最美辣嬤」。孫芸芸19日在IG分享一組她身穿比基尼在海邊度假的美照，只見孫芸芸換上一件黑色綁帶比基尼，秀出完美腹肌線條，一雙筆直大長腿看起來也格外吸睛。不僅如此，孫芸芸一轉過身，背面傲人的美臀曲線也被看光，完全不像是年近半百的少婦，整個人少女感十足。粉絲看了這組照片紛紛留言誇讚，「這太完美了」、「請把我打包帶走」、「好性感」、「這模特兒的身材比例，美得犯規」、「超級辣，好誇張」、「這身材、這髮量到底怎麼維持的」、「48歲還有腹肌，我跪」、「以前是最美辣媽，現在是最美辣嬤」。而孫芸芸被爆未婚生子的女兒廖思惟也用自己的烹飪帳號留言：「Finally posted」（終於PO了）」，孫芸芸則回了一個笑臉貼圖，可見孫芸芸一開始應該不想曝光這組照片，猶豫了一下才選擇發文，所以被女兒吐槽。