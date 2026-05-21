韓國三星電子工會原訂今（21日）發動全面罷工，不過在僱傭勞動部長金榮訓斡旋下，勞資雙方達成暫時協議，工會通知會員，暫緩執行原訂5月21日至6月7日的總罷工行動，直到另行發布指令。有韓媒形容為「戲劇化發展」，並披露暫時協議的大概內容。
根據《韓聯社》報導，三星電子勞資雙方20日下午4點多，在京畿道水原市的勞動部京畿僱傭勞動廳重啟談判，由雙方自主協商，金榮訓則提供支持，針對主要爭議提出多種方案，勸說勞資相互讓步、尋求妥協。
報導指出，這凸顯首爾對協商結果非常重視，所以派出勞動部長親自調解，也證實了半導體產業的重要性，因為在AI資料中心投資不斷增長的推動下，晶片出口約佔韓國出口總額的35%。
最終，在距離總罷工啟動僅剩最後1個小時之際，勞資雙方戲劇性地達成了協議。三星電子工會全體成員，將於22日下午2點至27日上午10點，就2026年度薪資協議臨時方案進行投票。
分析認為，雖然還不是正式的拆彈成功，但暫時緩解了人們對韓國經濟可能因此遭受損害、全球晶片半導體供應鏈中斷的擔憂。有業內人士透露，這項暫時初步協議反映出，勞資雙方都日益感受到緊迫感，擔心罷工確實可能會對韓國整體經濟，造成高達100兆韓元的損失。
暫時協議內容
從《韓聯社》披露的內容看來，雙方同意在保留現有激勵制度（OPI）的同時，為DS部門（掌管半導體零件）設立新的特殊管理績效獎金，相當於業績收益的10.5%，以股票的形式分成約10年發放。
其中，40%的獎金將分配給整個部門，其餘60%則分配給各個業務單位，至於虧損單位的分配額度—這是談判中最具爭議的問題之一，相關決定被暫時推遲。
根據三星今年營業利潤可能達到300兆韓元的預測，該協議可能意味著該部門的2.8萬名員工，每人將獲得約6億韓元的獎金。
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報導指出，這凸顯首爾對協商結果非常重視，所以派出勞動部長親自調解，也證實了半導體產業的重要性，因為在AI資料中心投資不斷增長的推動下，晶片出口約佔韓國出口總額的35%。
最終，在距離總罷工啟動僅剩最後1個小時之際，勞資雙方戲劇性地達成了協議。三星電子工會全體成員，將於22日下午2點至27日上午10點，就2026年度薪資協議臨時方案進行投票。
分析認為，雖然還不是正式的拆彈成功，但暫時緩解了人們對韓國經濟可能因此遭受損害、全球晶片半導體供應鏈中斷的擔憂。有業內人士透露，這項暫時初步協議反映出，勞資雙方都日益感受到緊迫感，擔心罷工確實可能會對韓國整體經濟，造成高達100兆韓元的損失。
暫時協議內容
從《韓聯社》披露的內容看來，雙方同意在保留現有激勵制度（OPI）的同時，為DS部門（掌管半導體零件）設立新的特殊管理績效獎金，相當於業績收益的10.5%，以股票的形式分成約10年發放。
其中，40%的獎金將分配給整個部門，其餘60%則分配給各個業務單位，至於虧損單位的分配額度—這是談判中最具爭議的問題之一，相關決定被暫時推遲。
根據三星今年營業利潤可能達到300兆韓元的預測，該協議可能意味著該部門的2.8萬名員工，每人將獲得約6億韓元的獎金。