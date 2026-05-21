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民眾黨前發言人楊寶楨昨晚在臉書宣布退黨，透露將獨立參選台中市東南區市議員選舉，並指出退黨理由是「不認同霸凌文化、路線已不同」。民眾黨台中市黨部主委陳清龍得知後，表示尊重她的個人決定，也感謝她過去對民眾黨的付出。楊寶楨在臉書發文，表示經過這段時間的風風雨雨，更看清楚現狀，是時候向民眾黨道別了；送出退黨聲明書的同時，並宣布獨立參選台中市東南區市議員選舉，不論成敗，希望讓這邊的民眾有新的、不一樣的選擇。支持者喊心疼，有人建議她回到北部參選，也有人感慨民眾黨最近很多匪夷所思的作為、台中市長盧秀燕應該來納才，還有人問，當初建議她參選的台中市議員江和樹，沒來按讚嗎？江和樹與台中市黨部主委陳清龍第一時間皆未針對此事回應，陳清龍今（21）日一早表示，「尊重寶楨的個人決定，也感謝她過去對民眾黨的付出，祝福寶楨未來一切順利」。