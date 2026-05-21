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美國總統川普近日在川習會後受訪談到台灣議題表示，不願意跑到9500英里遠的地方打仗、不希望看到有人獨立，也不希望「有人以為美國會撐腰而搞獨立」，總統賴清德隨即發表談話表示「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。對此，台北市議員張斯綱昨（20）日指出，川普和盧比歐在川習會後的談話，看起來真的對民進黨不太妙，聽起來川普買了習近平的單，台灣要小心一點！張斯綱昨上《誰來早餐》表示，聽起來川普是買了習近平的單，我們自己要小心一點！川普專訪中有句話很短，說他一個晚上都在跟習近平討論台灣問題，顯然在這個討論過程中，有提到不支持台獨，不然不會這樣講。盧比歐講的話更恐怖，說中國希望台灣人民透過一種公投的方式來完成統一，第一次聽到這麼直白的一種描述，川習會對民進黨來說真的不太妙！而同場的節目主持人朱凱翔則指出，川普在稱呼賴清德的時候，沒有講他的名字，更沒說賴清德的頭銜，反而講的是「搞台獨的那個人」，那代表川普對賴清德的認知。而且，習近平恐怕已經能說服川普，甚或已經能全面影響川普看待台灣的視角。