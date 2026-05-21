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5/21迎小滿節氣！4生肖小心「病從口入」

▲小滿節氣屬蛇、雞、牛、豬者近期健康運較弱，要特別留意飲食衛生與作息規律，避免熬夜與過度疲勞。（圖／記者陳明中攝）

小滿節氣「食衣住行育樂」養生、禁忌一次看

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▲小滿節氣養生方面則建議多吃苦瓜、絲瓜、冬瓜等清熱祛濕食材，少碰冷飲、生冷與油炸食物。（示意圖／Shutterstock）

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▲由於小滿節氣濕熱、萬物旺盛生長，人體也容易出現疲勞、失眠與腸胃不適等問題。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

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今（21）日是小滿節氣，命理專家楊登嵙表示，小滿象徵穀物逐漸飽滿、梅雨季展開，氣候也正式進入濕熱階段。生肖屬蛇、雞、牛、豬者近期健康運較弱，要特別留意飲食衛生與作息規律，避免熬夜與過度疲勞。同時他也分享小滿節氣的「食、衣、住、行、育、樂」六大養生與禁忌，讓大家平安度過濕熱時節。楊登嵙指出，2026年5月21日上午8時37分正式進入24節氣中的「小滿」，這也是夏季第二個節氣。所謂「小滿」，指的是夏熟作物開始灌漿飽滿，但尚未完全成熟，象徵稻穀即將結實，同時也代表梅雨季節展開，氣候會逐漸變得濕熱。楊登嵙指出，小滿時期天氣越來越炎熱，白天日照時間變長，萬物都處於旺盛生長階段，但濕熱環境也容易讓人體出現疲勞、火氣大與腸胃不適等問題。尤其在今年小滿這半個月期間，屬蛇、雞、牛、豬者健康運勢較需留意，應特別注意飲食衛生，少碰生冷、油炸食物，避免病從口入。他也提醒，這段時間不少人容易因過度勞累、作息失衡而出現神經緊張、失眠多夢等情況，只要適度放鬆、多休息，大多能逐漸改善。楊登嵙提到，中醫有「夏養心」的說法，夏季適合食用較清淡、帶酸味或苦味的食物，例如檸檬、梅子、苦瓜、筍子、秋葵等，有助於清熱、降火與祛濕。他也建議可多攝取絲瓜、冬瓜、西瓜、小黃瓜、綠豆、薏苡仁、山藥、生薑、黑木耳與番茄等食材，幫助消暑養生。其中，苦瓜被特別點名是小滿時節的重要食材，不僅能解熱、消暑、促進食欲，也有助提升免疫力。不過楊登嵙提醒，苦瓜屬寒性，若本身脾胃虛寒、容易腹瀉者應避免過量食用。此外，生薑也是夏季養生重點之一。中醫認為，生薑具有發汗解表、溫中止嘔與溫肺止咳等效果，夏季適量食用還能促進唾液與胃液分泌，改善沒胃口問題，因此民間才有「飯不香、吃生薑」的說法。至於不少人夏天最愛的冷飲，楊登嵙則提醒千萬別過量。因為氣溫升高時，人體雖然會想藉由冰品降溫，但過度食用容易造成腹痛、腹瀉等腸胃問題，尤其小孩、長者、寒性體質與慢性病患者更要特別注意。他也提醒，小滿期間氣溫與濕度都高，非常容易讓細菌與病毒繁殖，因此飲食衛生更加重要，隔夜菜、生冷食物若保存不當，很可能引發腹瀉、噁心與腸胃炎。在穿著方面，楊登嵙指出，雖然白天炎熱，但早晚溫差仍大，民眾要適時增減衣物。服裝建議以寬鬆透氣為主，不要以為穿得越少越涼，因為當外界溫度高於人體皮膚溫度時，過度曝露反而會吸收更多熱能。居家環境部分，他提醒夏季濕熱容易孳生蚊蟲與病菌，睡覺時不要貪涼吹風，以免著涼感冒，也應勤換洗與曝曬衣物、被褥，降低濕氣與病菌滋生。作息方面則建議順應夏季「日長夜短」特性，可早起晚睡，但仍須確保睡眠充足，避免長期熬夜導致新陳代謝失調，引發口乾舌燥、嘴破、便秘等上火症狀。楊登嵙提到，小滿時節陽氣旺盛，適度流汗有助身體調節，因此可以安排散步、慢跑、太極拳等較溫和的戶外運動，但不建議劇烈運動，以免大量流汗傷身耗氣。楊登嵙提醒，夏季高溫容易讓人情緒煩躁，應盡量保持心情平穩、避免情緒大起大落，以防誘發高血壓與心血管問題。若有空，也可透過下棋、書法、繪畫等藝文活動調劑身心，在炎熱季節中維持穩定情緒與生活節奏。