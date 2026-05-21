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▲雷門（左）和百勒絲（右）以前不管去哪旅行都會留下甜蜜的牽手合照。（圖／百勒絲IG@fairypai）

知名網紅部落客百勒絲和老公雷門交往1年、結婚15年，兩人曾因旅遊牽手照在社群爆紅甚至出書，百勒絲的IG累積84萬人追蹤，如今他們卻無預警公開離婚消息，讓粉絲相當錯愕。百勒絲昨（20）日透過4分鐘影片透露兩人是和平分開的，他們也發布同一篇貼文，溫馨對彼此告別：「謝謝這16年的陪伴，未來，我也會繼續好好的生活。」百勒絲、雷門從無名小站時期就發跡，開始經營社群、成為網紅，兩人到世界各地旅遊打卡所拍的牽手照更吸引許多情侶爭相模仿，因此他們也被封為「牽手網紅」、「牽手照始祖」。而百勒絲與雷門在15年前的5月20日選擇結婚，15年後也決定在5月20日這天宣布離婚消息，讓粉絲們震驚不已。從兩人的IG來看，目前都還保有彼此的照片，百勒絲也發布一段4分鐘影片，解釋兩人離婚原因。百勒絲坦言：「雖然我在婚姻裡很自由，但我也慢慢發現，婚姻並不是人生中唯一的答案，我更認同的是持續提升自己的價值與智慧、努力去追求人生真正想前往的方向，去做那些讓自己快樂、讓心靈豐盛、讓生命更有意義的事情」。百勒絲強調，即便他們離婚了，仍會選擇和平共處，兩人一起養的兩隻愛犬也會是彼此永遠的責任。另外，百勒絲與雷門也共同發布貼文，內容寫道：「婚姻的結束，並不代表愛與善意的消失。即使走向不同的人生，我們也依然尊重彼此曾經一起走過的路。謝謝這16年的陪伴，未來，我也會繼續好好的生活。」粉絲看了則不捨留言：「謝謝百百與雷門為我們展現如此飽滿深層的愛！美麗的你們」、「我們沒有結束只是把彼此還給對方，唯一支持百勒絲」、「泛淚看完整個影片，極溫柔又富有力量」、「非常欣賞也好愛這個對自己負責又勇敢的妳」、「看到這影片的確震驚一下！給勇敢的你們滿滿的祝福」、「這段影片我看了好哭，愛也許有另一個形式陪伴，但還是好捨不得」。