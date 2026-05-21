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不知道是幸還是不幸，國際戰略和政治錯綜複雜，千百來以來那些縱橫家、外交家舉手投足都要講身段、意在言外、點到為止，高來高去形成一套建制化邏輯。偏偏現在全世界最強的霸權-美國，出現了最非典型卻也是自信心最爆棚的總統川普，他往往撕開一切官腔官調，往往看似不按牌理出牌，事實上他更是直接搓破那些外交建制派的包裝紙，更直接和更粗暴地講出國際政治「現實主義」最赤裸裸的真相。例如，在台海兩側，從1949年以來，美國的最大現實主義考量只有一個：平衡！美國會持續因應國際戰略變化，調整台海兩岸的平衡態勢，也會不斷因應局面變化，來決定是要清晰或是模糊的畫出「台海中線」。軍事上的台海中線，目前美軍是設定防止中國破壞台海和平的紅線，事實上在過去七十多年，第七艦隊畫下台海中線一度是防止蔣介石反攻大陸。美國不想介入一場不屬於美國，而且絕對會是曠日廢時的萬里之外大戰，所以七十多年以來，在台海中間一直不斷的「再平衡」。為防止韓戰爆發造成共產主義進入太平洋，美國協防台灣進行平衡；當中國因大躍進餓死千萬人以上，美國制止蔣介石的「國光計畫」防止局勢失控；當毛澤東和赫魯雪夫翻臉，美國和中國建交，然後以《台灣關係法》平衡局面；當中國改革開放有成，軍力增長，美國協助台灣「刺蝟戰術」再平衡。這些進行數十年，大家習以為常反而忘記了國際政治現實主義之本質。直到平地一聲雷？川習會後，果然如美國財政部長貝森特事先預告，回到美國對於台灣議題談了很多，也讓台灣內部的一些「疑美論」如獲至寶，雀躍起舞。川普的發言很多，不希望台灣走向台獨、不表態是否依定出兵台海以及對台軍售是「籌碼」以及美國距離台灣非常遙遠。這些都讓美國對台的態度產生了各方「各自表述」的爭辯，川普是態度轉變，或者是所謂的「交易性格」讓台灣陷入不確定風險嗎？這樣的看法反而正好是中了中南海與疑美論的當！川普的一段話其實說的很清晰：「如果台灣決定獨立，那表示他們決定開戰，並且認為美國一定站在他們那邊。」這段話，川普是給出了兩個非常明確的訊號：首先，台海和平與保持現狀至關緊要，川普不能放任任何一方「片面改變現狀」，中國不可以，台灣也不可以，美國不必然會因為單方面的行動就失去主導局面而被拖下水。其次，川普篤信「有實力才有和平」，川普說習近平當面向他讚揚美軍的強大，就是自信美軍可以威懾中國任何蠢動的野心。同樣的，如果台灣想要片面改變什麼，或是改變目前台海兩岸軍事實力不平衡的狀態，台灣也要自己向美國以及全世界證明「自我防衛的決心和能力」。請注意，川普不只是關切「自我防衛的決心」，也強調達成這種決心的「能力」。這種「能力」在川普眼中，是沒有理由「自我開脫和心存僥倖」的，內部政治有對立和對抗，那是台灣自己該處理好的義務，川普不想介入當這個「和事佬」。川普在提示什麼？就是川普很在乎烏克蘭的教訓！烏克蘭的澤倫斯基幾次和川普會面，川普都明確畫下紅線就是「克里米亞」，美國不會協助烏克蘭要求收復，因為克里米亞模式就是內部分歧的結果，川普不認為美國必須去扛這個烏克蘭內部自己不能解決、卻要美國揹的鍋。同樣的，《國防韌性特別條例》的過程當中，川普也不接受只是藍白的問題，因為這樣問題，台灣自己沒辦法找到一個方式去處理或是協商，誰也不保證美國對台灣的投入會不會在關鍵時刻，「親中派」如同克里米亞的「親俄派」一夕變盤？其次，美國也不揹北約盟國該盡的責任的鍋，從宣布回鍋參選總統後就任任，川普就多次質問和施壓北約的「自我防衛的決心和能力」，要抵擋俄羅斯擴張和宰制歐洲的野心，北約要自己扛起自我防衛的責任，軍隊該強化就要強化，該增加國防預算就增加，內部矛盾，北約各國自己去承擔和解決。示警「克里米亞化」的危機，以及強調「自我防衛的決心和能力」，事實上川普出給台灣民選政府的是一個「Open Book」的考卷，就看賴清德和那個幾乎沒有存在感的卓內閣會不會解答了。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com