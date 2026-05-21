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隨著油價回落、美債市場拋售壓力降溫，加上AI晶片龍頭輝達盤後發布第一季財報，營收及業績預期皆超預期，美股週三全面反彈，激勵台股今（21）日開高上漲242.36點，隨後指數狂飆大漲逾千點，站回4萬1大關；台積電開盤則漲55元，報2240元。櫃買指數也開高走高，開盤上漲3.25點，報399.67點。權值股多數開紅，台積電開盤漲55元，來到2240元；鴻海開盤漲5元，來到245元；台達電則漲100元，來到2015元。美股道瓊工業指數上漲645.47點或1.31%，報50009.35點；那斯達克指數上漲399.65點或1.55%，報26270.36點；S&P 500 指數上漲79.36點或1.08%，報7432.97點；費城半導體指數上漲507.79點或4.49%，報11813.29點。聯準會於20日公布前次會議的會議紀要，內容指出，官員普遍認為如果中東戰爭持續加劇通膨，升息將會是必要的手段，許多與會官員表示，希望從會後聲明中刪除暗示未來利率決策可能走向寬鬆傾向的措辭。費城聯準銀行總裁鮑爾森（Anna Paulson）本週二出席活動時稱，目前的利率水準暫時合適，在物價居高不下之際，能給通膨施加下行壓力，其傾向維持利率不變，若要降息，前提是通膨改善方面持續取得進展。美國10年期公債殖利率週三一度回落10.8個基點，來到4.566%，30年期美債殖利率降7.4個基點，低見5.107%。地緣政治方面，美國總統川普20日指出，並不急於結束與伊朗的衝突，並稱實現此次行動的目標比設定結束時間表更為重要。另外，市場消息提到，巴基斯坦內政部長已抵達伊朗首都德黑蘭，為一星期內第二次訪問伊朗，預期會全力斡旋伊朗與美國展開對話。市場觀望中東局勢發展，憧憬荷姆茲海峽可望重啟，國際油價連跌兩日，紐約期油收低5.66%，收報每桶98.26美元，布蘭特原油挫5.63%，收報105.02美元。個股表現方面，費城半導體族群普遍收紅。AMD大漲 8.1%；博通上漲1.63%；輝達上漲1.3%；應用材料上漲4.9%；高通上漲3.53%；美光大漲4.76%輝達收高1.3%至每股223.47美元，盤後卻小跌0.98%，這家AI龍頭週三盤後公布財報超出預期，這主要得益於AI資料中心需求強勁，以及晶片製造商之間日益激烈的競爭，該公司還將季度股息提高至每股0.25美元。