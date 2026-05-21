基隆年度最具代表性的音樂盛事「愛嶼搖滾 LOVE ROCK 音樂祭」即將於5月23日、24日在國門廣場震撼登場，基隆市文化觀光局表示，愛嶼搖滾是基隆5月的指標盛事，去年達到超過15萬人次的亮眼成績，今年目標放眼25萬人次。今年卡司包含「血肉果汁機」與「傷心欲絕」外，更拋出驚喜震撼彈，首度邀請兩組正值巔峰的日本搖滾戰隊Maki與KUZIRA跨海參戰。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、時間表、優惠活動與交通資訊一次看。
🟡「2026基隆愛嶼搖滾」主要資訊：
日期：5月23日、24日
地點：基隆國門廣場、海洋廣場
門票：免費入場
官網：2026基隆愛嶼搖滾Threads
🟡「2026基隆愛嶼搖滾」表演卡司：
今年音樂祭卡司，包含近年人氣高漲的重金屬樂團「固定客」，還有「Snake 樂團」，壓軸卡司則是「血肉果汁機」與「傷心欲絕」，更拋出驚喜震撼彈，首度公開兩組正值巔峰的日本搖滾戰隊Maki與KUZIRA跨海參戰，將於5月23日登場。
這對出身名古屋與岐阜、在日本具備萬人動員實力的搖滾雙雄，首登台灣演出。主辦方也提醒，兩組來自日本樂團演出時，現場禁止錄音錄影等拍攝行為，違者現場工作人員會予以制止，造成不便請見諒。
Maki憑藉主唱沙啞且具爆發力的嗓音，正在進行31場次的日本全國巡迴；而隸屬於傳奇廠牌PIZZA OF DEATH的KUZIRA，則以極速旋律穩坐萬人音樂祭衝撞區王者寶座，兩團的加入無疑將活動期待值推向最高峰。兩天活動集結42組超強卡司，於三大舞台輪番熱力開唱，表演名單除國內頂尖大團外，也包含日前從校際大賽脫穎而出的4組潛力新秀。
📍卡司完整名單：
Maki｜KUZIRA｜血肉果汁機｜傷心欲絕｜イルカポリス海豚刑警｜福夢FUMON｜無妄合作社｜固定客｜庸俗救星｜Who Cares 胡凱兒｜普通隊長 CAPTAIN ORDINARY｜P!SCO ft.海洋家族｜SHOOTUP｜旅人｜薄暮EVENFALL｜眠氣 𝙃𝙮𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙢𝙣𝙞𝙖｜畫室｜秋波愛麗｜時不我予｜ 羊米人 YUMMY MAN｜白頻率｜宇宙資料庫｜應聲倒地｜鯊魚娃娃機｜blu mush｜文明人 The civilized｜白色｜Snake樂團｜微醺暴徒｜秋山｜等阮返來｜核果人｜ 海岸乾杯｜昴宿｜The Salitus｜少年Ａ｜Alien Avenge異族亡魂｜烈鷹｜RIKI｜Hbun河紋｜蕨鳴子｜伯爵先生
🟡「2026基隆愛嶼搖滾」交通資訊：
📍搭火車：
搭乘台鐵至「基隆車站」，由南站出站後步行約 3～5 分鐘即可抵達會場。
📍搭客運：
可搭乘國光／福和／首都／1579 等客運至基隆車站周邊，下車後步行約 5～10 分鐘。
▪️國光客運：
1813_往台北車站-末班車時刻：23:00
1800_往長安復興路口-末班車時刻：21:15
1813D_往台北車站-末班車時刻：21:45
1880_往礁溪轉運站-末班車時刻：15:00
1802_往三重-末班車時刻：22:30
1805_往台中-末班車時刻：07:00(5/23)、18:00(禮拜日5/24)
1801A_往德明科技大學-末班車時刻：06:00
1804_往新竹-末班車時刻：08:20
1804A_往新竹（不經林口站）-末班車時刻：15:40(5/23)、20:20(5/24)
▪️泰樂客運：
1550_往台北（單迴路線）-末班車時刻：22:00
1550B_往台北（經建國北路、行天宮）-末班車時刻：19:30（大慶社區發車時刻）
▪️基隆客運/光華巴士：
9006_往士林-末班車時刻：22:00（國家新城發車時刻）
▪️日豪客運：
1573_往內湖科技園區-末班車時刻：21:00
📍搭公車：
可搭乘以下路線至「基隆車站／城際轉運站」周邊：
101·103·104·107
201·202·203·204
301·302·303·304·306
307·310·311·312
402·403·406
501·502·505·509
601·602·603·605
下車後步行約 3～5 分鐘即可抵達會場。
📍自行開車（停車）：
導航搜尋「基隆國門廣場」。
周邊可停放於：東岸停車場、基隆車站南站停車場、城際轉運站停車場
📍騎機車：
周邊設有機車停車格，假日較容易客滿，建議提早到場。
🟡「2026基隆愛嶼搖滾」優惠活動：
基隆市府提到，今年與在地商圈強化深度對接，推出期間限定的「2026愛嶼搖滾 基隆商圈滿額贈」活動。即日起至5月24日止，民眾只要在「愛嶼搖滾合作商家」消費滿額，即可憑發票或單據於活動期間至服務台，兌換極具收藏價值的「活動限定迷你 CD 吊飾」或「雙層觀光巴士雙人套票」。
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日期：5月23日、24日
地點：基隆國門廣場、海洋廣場
門票：免費入場
官網：2026基隆愛嶼搖滾Threads
今年音樂祭卡司，包含近年人氣高漲的重金屬樂團「固定客」，還有「Snake 樂團」，壓軸卡司則是「血肉果汁機」與「傷心欲絕」，更拋出驚喜震撼彈，首度公開兩組正值巔峰的日本搖滾戰隊Maki與KUZIRA跨海參戰，將於5月23日登場。
這對出身名古屋與岐阜、在日本具備萬人動員實力的搖滾雙雄，首登台灣演出。主辦方也提醒，兩組來自日本樂團演出時，現場禁止錄音錄影等拍攝行為，違者現場工作人員會予以制止，造成不便請見諒。
Maki憑藉主唱沙啞且具爆發力的嗓音，正在進行31場次的日本全國巡迴；而隸屬於傳奇廠牌PIZZA OF DEATH的KUZIRA，則以極速旋律穩坐萬人音樂祭衝撞區王者寶座，兩團的加入無疑將活動期待值推向最高峰。兩天活動集結42組超強卡司，於三大舞台輪番熱力開唱，表演名單除國內頂尖大團外，也包含日前從校際大賽脫穎而出的4組潛力新秀。
📍卡司完整名單：
Maki｜KUZIRA｜血肉果汁機｜傷心欲絕｜イルカポリス海豚刑警｜福夢FUMON｜無妄合作社｜固定客｜庸俗救星｜Who Cares 胡凱兒｜普通隊長 CAPTAIN ORDINARY｜P!SCO ft.海洋家族｜SHOOTUP｜旅人｜薄暮EVENFALL｜眠氣 𝙃𝙮𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙢𝙣𝙞𝙖｜畫室｜秋波愛麗｜時不我予｜ 羊米人 YUMMY MAN｜白頻率｜宇宙資料庫｜應聲倒地｜鯊魚娃娃機｜blu mush｜文明人 The civilized｜白色｜Snake樂團｜微醺暴徒｜秋山｜等阮返來｜核果人｜ 海岸乾杯｜昴宿｜The Salitus｜少年Ａ｜Alien Avenge異族亡魂｜烈鷹｜RIKI｜Hbun河紋｜蕨鳴子｜伯爵先生
📍搭火車：
搭乘台鐵至「基隆車站」，由南站出站後步行約 3～5 分鐘即可抵達會場。
📍搭客運：
可搭乘國光／福和／首都／1579 等客運至基隆車站周邊，下車後步行約 5～10 分鐘。
▪️國光客運：
1813_往台北車站-末班車時刻：23:00
1800_往長安復興路口-末班車時刻：21:15
1813D_往台北車站-末班車時刻：21:45
1880_往礁溪轉運站-末班車時刻：15:00
1802_往三重-末班車時刻：22:30
1805_往台中-末班車時刻：07:00(5/23)、18:00(禮拜日5/24)
1801A_往德明科技大學-末班車時刻：06:00
1804_往新竹-末班車時刻：08:20
1804A_往新竹（不經林口站）-末班車時刻：15:40(5/23)、20:20(5/24)
▪️泰樂客運：
1550_往台北（單迴路線）-末班車時刻：22:00
1550B_往台北（經建國北路、行天宮）-末班車時刻：19:30（大慶社區發車時刻）
▪️基隆客運/光華巴士：
9006_往士林-末班車時刻：22:00（國家新城發車時刻）
▪️日豪客運：
1573_往內湖科技園區-末班車時刻：21:00
📍搭公車：
可搭乘以下路線至「基隆車站／城際轉運站」周邊：
101·103·104·107
201·202·203·204
301·302·303·304·306
307·310·311·312
402·403·406
501·502·505·509
601·602·603·605
下車後步行約 3～5 分鐘即可抵達會場。
📍自行開車（停車）：
導航搜尋「基隆國門廣場」。
周邊可停放於：東岸停車場、基隆車站南站停車場、城際轉運站停車場
📍騎機車：
周邊設有機車停車格，假日較容易客滿，建議提早到場。
🟡「2026基隆愛嶼搖滾」優惠活動：
基隆市府提到，今年與在地商圈強化深度對接，推出期間限定的「2026愛嶼搖滾 基隆商圈滿額贈」活動。即日起至5月24日止，民眾只要在「愛嶼搖滾合作商家」消費滿額，即可憑發票或單據於活動期間至服務台，兌換極具收藏價值的「活動限定迷你 CD 吊飾」或「雙層觀光巴士雙人套票」。