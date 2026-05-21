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許淑華臉書全文如下：

各位親愛的朋友：

我敬愛的父親，昨日已安詳辭世，人生功課圓滿落幕。

近日因需陪伴家人處理相關事宜，縣政工作將暫時告假數日，縣務仍會由團隊持續穩健推動，請鄉親放心。

感謝各界的關心、慰問與體諒，讓我們陪伴父親走完人生最後一程。

再次感謝大家 。

國民黨南投縣長許淑華曾透露，自己從小接觸父親許天送的選民，對政治產生興趣，27歲走向政壇，然而幾乎每次選舉，都有人拿父親的舊事攻擊她。今一早許淑華無預警在臉書發文，表示她敬愛的父親，已於昨日安詳離世，近日為了陪伴家人處理後事，縣政工作將暫停數日，感謝各界關心、慰問與體諒。許淑華的父親許天送昨天下午病逝，享壽82歲，許天送一生篤信玄天上帝，並親手創立南投市的「三玄宮」，曾擔任過兩屆南投市民代表會主席，是南投資深政治人物，也是許淑華從政的幕後推手。從許淑華參選南投市長、立委、縣長以來，對手都會拿許天送的爭議性攻擊許淑華。許淑華日前接受《NOWNEWS》專訪時曾表示，攻擊最凶的應該就是4年前的縣長選舉，自己不會刻意迴避父親的過去，他是一名更生人，但已經80幾歲，早就不過問世事。許淑華也透露，因為父親的關係，從小家裡常有政治人物和選民出入，讓她對政治和服務家鄉產生興趣，自己因父親的關係走向政治路，27歲便投入縣議員選舉至今，但她會是最後一個，家裡不會再有人從政了。