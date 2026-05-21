根據星巴克官網，星巴克520咖啡優惠有星冰樂65折喝到周末；歡慶600店愿秀門市5月24日開幕，星巴克全台門市同慶，指定品項購物不限金額88折；購買兩杯大杯飲料免費送BEARISTA風格小熊盲盒吊飾。kafeD表示，買咖啡加購下午茶88折平日優惠一覽。
星巴克：咖啡優惠喝到周末！星冰樂、那堤65折
星巴克表示，星送禮520心送你咖啡優惠喝到周末，2026年5月20日（三）至5月23日（六），活動期間，星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，享雙杯組優惠價。
◾️大杯「那堤雙杯組」特價182元（原價280元）
◾️大杯「巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」特價195元（原價300元）
提醒大家，二杯限一次領取；本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；本活動不適於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂、行動預點服務；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準。
星巴克600店開幕優惠！全台門市同慶88折、送小熊盲盒吊飾
歡慶600店愿秀門市5月24日開幕，星巴克全台門市兩大優惠活動同慶：
◾️歡慶600店指定品項不限金額88折！2026年5月22日（五）至5月26日（二），活動期間至全台星巴克門市購買指定商品不限金額，即可享有88折優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
◾️指定消費免費送BEARISTA風格小熊盲盒吊飾！Go On Your Way！找到你的BEARISTA風格小熊！2026年5月22日（五）起至贈完為止，單筆交易以原價點購任兩杯大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得600小熊盲盒吊飾乙個（共7款，不累贈，款式隨機提供）。
提醒大家，飲料限當場一次領取，贈品以門市現貨為主，不累贈，款式隨機提供，數量有限贈完為止；原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠；活動不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠不併用、優惠品項依門市現貨為主，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
kafeD：買咖啡加購下午茶88折！5月平日咖啡優惠一覽
kafeD表示，5月推出平日優惠，下午14:00-18:00無需優惠券，到店享有當日優惠：
◾️周一：購買精品咖啡2杯「免費送花語或杜勒濾掛1包」
◾️周二：春季新品品項（飲品／甜點）享9折
◾️周三：美式／拿鐵「第二杯7折」
◾️周四：買美式／拿鐵加購「經典年輪蛋糕88折」
◾️周五：購買咖啡豆「免費送杜勒濾掛1包」
活動門市：台中新光／竹北遠百／桃園機場／101 The one（四樓）。提醒大家，台中水湳、台北101（89樓）不適用。
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星巴克表示，星送禮520心送你咖啡優惠喝到周末，2026年5月20日（三）至5月23日（六），活動期間，星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，享雙杯組優惠價。
◾️大杯「那堤雙杯組」特價182元（原價280元）
◾️大杯「巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」特價195元（原價300元）
提醒大家，二杯限一次領取；本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；本活動不適於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂、行動預點服務；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準。
歡慶600店愿秀門市5月24日開幕，星巴克全台門市兩大優惠活動同慶：
◾️歡慶600店指定品項不限金額88折！2026年5月22日（五）至5月26日（二），活動期間至全台星巴克門市購買指定商品不限金額，即可享有88折優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。
◾️指定消費免費送BEARISTA風格小熊盲盒吊飾！Go On Your Way！找到你的BEARISTA風格小熊！2026年5月22日（五）起至贈完為止，單筆交易以原價點購任兩杯大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得600小熊盲盒吊飾乙個（共7款，不累贈，款式隨機提供）。
提醒大家，飲料限當場一次領取，贈品以門市現貨為主，不累贈，款式隨機提供，數量有限贈完為止；原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠；活動不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠不併用、優惠品項依門市現貨為主，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
kafeD表示，5月推出平日優惠，下午14:00-18:00無需優惠券，到店享有當日優惠：
◾️周一：購買精品咖啡2杯「免費送花語或杜勒濾掛1包」
◾️周二：春季新品品項（飲品／甜點）享9折
◾️周三：美式／拿鐵「第二杯7折」
◾️周四：買美式／拿鐵加購「經典年輪蛋糕88折」
◾️周五：購買咖啡豆「免費送杜勒濾掛1包」
活動門市：台中新光／竹北遠百／桃園機場／101 The one（四樓）。提醒大家，台中水湳、台北101（89樓）不適用。