結婚生小孩後，一定要買房嗎？有一位媽媽表示，自己和丈夫、小孩一起住在一間大套房，不過隨著孩子年紀越來越大，感覺空間已經不太夠，而且兩房租金都可以繳房貸了，想知道有家庭的民眾都有買房嗎？許多人看到貼文紛紛建議原PO，應該要先提升夫妻的薪資，存到頭期款再說。
一家3口住大套房 想買房存不到頭期
原PO在Dcard發文表示，自己是一位36歲的媽媽，30歲時結婚生子，夫妻工作都是一般，她的收入約是每個月4萬元，丈夫則從事業務工作，每個月薪資不固定，有時候可能只有3、4萬元，有時候會有10幾萬元。目前兩人和孩子一起租一間超級大套房生活。
不過隨著孩子年紀越來越大，想讓孩子有自己的房間，找了兩房的租屋物件，卻發現租金都可以繳房貸了，而且房子漲價的速度趕不上存錢速度，他們的薪資應付日常開銷已經有點吃力，根本看不到頭期款在哪裡，「不知道有家庭的你們都有買房嗎？還是覺得租房子比較划算呢？」
租房未必不好 硬買壓力大
對此，許多人點出關鍵，建議原PO沒有頭期款，還是先不要買房比較好，「如果連頭期款都存不到，那還是暫時先打消買房的念頭」、「沒頭期為什麼要想買房？不要聽別人說什麼，租金的錢都能買房子了，沒頭期就是沒頭期。我同事夫妻跟一個女兒，租新的大樓、兩房一廳，一個月租金2.5萬元左右，他還有養一輛車，過的輕鬆自在」、「你們沒有頭期款，想繳房貸都沒得繳好嗎」。
也有人指出，依原PO條件要買房很辛苦「以你們條件買房會很辛苦，你老公收入很不穩定，如果剛好領個3到4萬真的很緊、除非固定每個月7萬以上」，建議沒有頭期款還是租房為主，可以找夫妻公司附近的2到3房老公寓，月租2萬內應該可以找到，並且把租屋補助、生育福利等全都申請好，可減輕不少壓力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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原PO在Dcard發文表示，自己是一位36歲的媽媽，30歲時結婚生子，夫妻工作都是一般，她的收入約是每個月4萬元，丈夫則從事業務工作，每個月薪資不固定，有時候可能只有3、4萬元，有時候會有10幾萬元。目前兩人和孩子一起租一間超級大套房生活。
不過隨著孩子年紀越來越大，想讓孩子有自己的房間，找了兩房的租屋物件，卻發現租金都可以繳房貸了，而且房子漲價的速度趕不上存錢速度，他們的薪資應付日常開銷已經有點吃力，根本看不到頭期款在哪裡，「不知道有家庭的你們都有買房嗎？還是覺得租房子比較划算呢？」
對此，許多人點出關鍵，建議原PO沒有頭期款，還是先不要買房比較好，「如果連頭期款都存不到，那還是暫時先打消買房的念頭」、「沒頭期為什麼要想買房？不要聽別人說什麼，租金的錢都能買房子了，沒頭期就是沒頭期。我同事夫妻跟一個女兒，租新的大樓、兩房一廳，一個月租金2.5萬元左右，他還有養一輛車，過的輕鬆自在」、「你們沒有頭期款，想繳房貸都沒得繳好嗎」。
也有人指出，依原PO條件要買房很辛苦「以你們條件買房會很辛苦，你老公收入很不穩定，如果剛好領個3到4萬真的很緊、除非固定每個月7萬以上」，建議沒有頭期款還是租房為主，可以找夫妻公司附近的2到3房老公寓，月租2萬內應該可以找到，並且把租屋補助、生育福利等全都申請好，可減輕不少壓力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。