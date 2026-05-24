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▲蔡依林（如圖）形容年輕時自己像是海綿，不斷接收別人給她的套版，自己只要照做、累積技能，但她卻沒有因此感到快樂。（圖／蔡依林臉書）

天后蔡依林憑著專輯《Pleasure》入圍第37屆金曲獎9項大獎，被視為是本屆大贏家，有望二度拿下歌后寶座。出道27年的她，一路從偶像成為國際天后，過程靠得不僅是努力，還有自律和傾聽內心的聲音。蔡依林在Podcast中提到年輕時是個乖女孩，人家要求1會做到1.5，但最後發現受傷的還是自己，漸漸開始重視自我的想法、意識到不快樂，而現在的蔡依林認為「活出自己才能退出競爭。」《Pleasure》以蔡依林的生命歷程為出發，記錄她由內而外的自我探索之旅，並以人的「七宗罪」來探討慾望的本質。蔡依林在Podcast中提到，這張專輯寫出自己一點一滴的轉變，「從接收別人給我一套乖女孩形象，到現在我想活出自己的樣子」，她認為透過不斷自我認識、回想每段關係中跌跌撞撞的故事，讓她能更正視自己的情緒，蔡依林說：「這對我而言是非常重要的！」蔡依林回顧從出道至今，年輕時自己像是海綿，不斷接收別人給她的套版，自己只要照做、累積技能，但蔡依林坦言：「成長過程中這些技能沒有讓我變得更快樂、更像自己，我好像在模板底下可以成為任何角色，但我沒有成為我自己。」而跟自己對話的過程，蔡依林才漸漸脫離大家給她的乖女孩形象。蔡依林透露年輕時總想向世界證明自己的存在，有些人選擇聽話、有些人叛逆，而她是屬於人家要求1，自己就會做到1.5，「但最後發現受傷的還是自己的身體、身心靈都是扭曲的。」現階段蔡依林認為活出自己才能退出競爭，不論作品或是整個人的樣子都從內心的「任性」開始，肯定自己每一步的路都是有意義的。蔡依林一路從偶像爬到天后地位，她曾形容自己不是天才，而是「地才」，不像天才有著與生俱來的天分，必須很努力。除了努力蔡依林還非常自律、有毅力，即使已經稱霸華語歌壇，她卻不曾停下腳步，在表演的形式上以及舞蹈的展現上，不斷地突破自我。另外，蔡依林這些年不斷突破，更將歌曲製作格局拉大到對社會議題、同性議題和女權議題的關注，而這次專輯是她第一次擔任製作人，蔡依林說：「我覺得自己必須要對自己誠實，沒有過關就是沒有過關，我無法欺騙我自己。」儘管嚴厲、苛求，但達到自己的標準，只有爽字可以形容。