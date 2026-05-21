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美國總統川普（Donald Trump）日前才與中國國家主席習近平舉行「川習會」，20日在機場被媒體追問，是否有計畫致電或與台灣總統賴清德通話？川普當場直言：「嗯，我會與他談。我跟每個人都談。」由於美台之間高達140億美元（約新台幣4500億元）第二批對台軍售案尚未宣布，是否會受影響引發關注。國防部長顧立雄今（21）日表示，美國也已經一再地重申對台政策不變，對於軍購還是保持審慎樂觀的態度。立院外交及國防委員會今日繼續審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，顧立雄並於會前受訪。針對川普說要跟賴清德來談台灣問題，而不是台灣議題，會不會擔心影響到軍售？顧立雄說，美國也已經一再地重申對台的政策不變，對台的政策，除了維持台海和平穩定是美國的核心利益之外，以軍購的方式，按照《臺灣關係法》來提供台灣防衛性的武力，來維持台海的和平，是美國一個既定的政策。在對台的政策不變的情況之下，對於軍購還是保持審慎樂觀的態度。