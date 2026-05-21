行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣疑涉霸凌案，距離法定調查截止時間5月27日僅剩6天，行政院秘書長張惇涵今（21）日表示，依法霸凌案調查需在第一次防護委員會啟動後2個月完成，必要時得延長1個月，行政院一定會在2+1個月的法定期限內公布調查結果。

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顏慧欣霸凌案調查規模大

立法院內政委員會今審查行政院115年度總預算，行政院秘書長張惇涵會前針對顏慧欣霸凌案調查進度，表示這次的調查規模發出84份問卷，回收70份，訪談人數有24人實體訪談、2人提供書面意見，訪談時間短的有半小時，長的有超過5個小時。

張惇涵說，希望大家給外聘專業調查委員，徹底撰寫調查報告的時間，依規定調查報告完成後，也需召開防護委員會確定調查報告，「我們一定會在法定時間內完成，我們也希望盡快，但絕不能草率。」

延後一個月報告？張惇涵稱要看委員進度

至於是否調查結果會延後一個月，張惇涵說要看調查委員撰寫進度，整理、爬疏、分析都需要一定時間，這個調查一定徹底、公正、公平，但絕對不能草率，一定要還原所有真相。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...