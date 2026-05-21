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頂呱呱買一送一！89元炸雞套餐、99元2顆呱呱包 21大優惠券快收

買一送一！

▲頂呱呱買一送一最新「呱張省優惠券」下殺5折起。（圖／頂呱呱提供）

拿坡里：下殺199元爽吃大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔！

▲拿坡里年中慶優惠！199元爽吃大披薩、6塊炸雞或烤雞、6顆蛋塔。（圖／拿坡里提供）

5月報稅季爽吃夏季速食優惠！頂呱呱表示，全新推出呱張省優惠券爽吃「買一送一」，炸雞套餐89元起百元有找、2顆呱呱包99元雙倍優惠，21大優惠券菜單一次整理。拿坡里表示，通通199元年中慶優惠爽吃大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔。頂呱呱推出期間限定「呱張省優惠券」優惠活動，買一送一、炸雞套餐89元起、2顆呱呱包99元等，即日起至6月14日開吃：◾️，2份「黃金雞塊」99元。◾️套餐免百元起：、「呱呱雞排＋40元飲品」129元等。◾️雙倍優惠：、「雞脖子2份」109元、「辣味炸雞2塊」129元等◾️雙人套餐：「原味炸雞＋原味雞腿＋10塊阿勇雞塊（附田園醬）＋2杯40元飲品」229元、「呱呱包2顆＋呱呱雞柳條3條（附田園醬）＋原味雞腿＋2杯40元飲品」259元。拿坡里年中慶瘋了！官方表示，即日起至6月3日，拿坡里全台門市139間下殺超狂優惠：◾️（原價390元）。◾️（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。◾️（原價270元）。加碼推出限定國中教育會考考生優惠，（原價90元，每人限購一組）。