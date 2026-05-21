5月報稅季爽吃夏季速食優惠！頂呱呱表示，全新推出呱張省優惠券爽吃「買一送一」，炸雞套餐89元起百元有找、2顆呱呱包99元雙倍優惠，21大優惠券菜單一次整理。拿坡里表示，通通199元年中慶優惠爽吃大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔。
頂呱呱買一送一！89元炸雞套餐、99元2顆呱呱包 21大優惠券快收
頂呱呱推出期間限定「呱張省優惠券」優惠活動，買一送一、炸雞套餐89元起、2顆呱呱包99元等，即日起至6月14日開吃：
◾️買一送一！可口可樂系列飲品、功夫茶系列飲品、地瓜薯條、波浪薯條都「買一送一」，2份「黃金雞塊」99元。
◾️套餐免百元起：「原味雞腿＋甜甜包＋40元飲品」89元、「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲品」99元、「呱呱雞排＋40元飲品」129元等。
◾️雙倍優惠：「辣味雞翅2隻」89元、「呱呱包2入」99元、「原味炸雞2塊」109元、「雞脖子2份」109元、「辣味炸雞2塊」129元等
◾️雙人套餐：「原味炸雞＋原味雞腿＋10塊阿勇雞塊（附田園醬）＋2杯40元飲品」229元、「呱呱包2顆＋呱呱雞柳條3條（附田園醬）＋原味雞腿＋2杯40元飲品」259元。
拿坡里：下殺199元爽吃大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔！
拿坡里年中慶瘋了！官方表示，即日起至6月3日，拿坡里全台門市139間下殺超狂優惠：
◾️不限口味「大披薩」特價199元（原價390元）。
◾️「6塊炸雞或烤雞」特價199元（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。
◾️「6顆經典蛋塔」特價199元（原價270元）。
加碼推出限定國中教育會考考生優惠，5月21日至5月23日加碼會考優惠，出示115年國中教育會考准考證，到店消費滿100元，享「經典蛋塔買一顆送一顆」特價45元（原價90元，每人限購一組）。
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頂呱呱推出期間限定「呱張省優惠券」優惠活動，買一送一、炸雞套餐89元起、2顆呱呱包99元等，即日起至6月14日開吃：
◾️買一送一！可口可樂系列飲品、功夫茶系列飲品、地瓜薯條、波浪薯條都「買一送一」，2份「黃金雞塊」99元。
◾️套餐免百元起：「原味雞腿＋甜甜包＋40元飲品」89元、「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲品」99元、「呱呱雞排＋40元飲品」129元等。
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◾️雙人套餐：「原味炸雞＋原味雞腿＋10塊阿勇雞塊（附田園醬）＋2杯40元飲品」229元、「呱呱包2顆＋呱呱雞柳條3條（附田園醬）＋原味雞腿＋2杯40元飲品」259元。
拿坡里年中慶瘋了！官方表示，即日起至6月3日，拿坡里全台門市139間下殺超狂優惠：
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◾️「6塊炸雞或烤雞」特價199元（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。
◾️「6顆經典蛋塔」特價199元（原價270元）。
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