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▲周杰倫夢想成真！入手馬諦斯名畫（圖／周杰倫IG@jaychou）

▲周杰倫（如圖）家中還有畢卡索名畫《持劍的火槍手》。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

亞洲天王周杰倫財力驚人，在台灣擁有至少20戶房產，市值逾45億元，昨（20）日他更大手筆購入法國野獸派藝術家亨利馬諦斯（Henri Matisse）的畫作，在IG興奮直呼：「沒想到就在今天，夢想竟然成真了」。從蘇富比網站查詢，該幅畫作在昨日上午截標，售出價為2000萬美金（約新台幣6.4億元），相當驚人。周杰倫昨日在IG用英文發文，寫到他對馬諦斯的喜愛與崇拜，「以前在尼斯的時候，我常花大把時間站在亨利馬諦斯家樓下，抬頭望著窗邊的陽台。我總會想像，某天他也同樣站在那裡，望著尼斯的陽光陷入沉思，然後轉身走回工作室繼續創作。」周杰倫說，自己過去也曾夢想過，有一天能收藏一件馬諦斯在尼斯時期的作品，「沒想到就在今天，這個夢想竟然成真了。」只見周杰倫用錄影方式拍攝了馬諦斯的名畫《The Morning Session》（早晨的課程），周杰倫雖未明說，但顯然他已將這幅畫收入囊中，當作送給自己的520大禮。據悉，這幅名畫2014年在紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會，曾以1920萬美金（約新台幣6.15億元）的價格成交過。如今再度查詢蘇富比網站，這幅畫已於昨日上午售出，成交價格為2000萬美金（約新台幣6.4億元），非常驚人。粉絲看了周杰倫的貼文也紛紛留言恭喜他，「恭喜哥，心儀的收藏品又+1」、「恭喜哥夢想成真！看你開心我們也開心」、「哥想要，哥得到」、「藝術倫上線！恭喜哥」，就連主持人蔡康永也在底下留言：「超棒的馬諦斯」。而周杰倫除了馬諦斯名畫外，家中更掛有畢卡索真跡《持劍的火槍手》（Musketeer with Sword），該幅作品同樣要價不菲，拍賣紀錄最高也有到2000萬美金。另一幅畢卡索的《聖誕老人》（Père Noël）2018年的拍賣價格則是137500美金（約新台幣432萬元）。