臺南市政府為推廣旅遊，推出「平日住一晚、送一晚」優惠，另有「旅遊臺南 住宿點數」活動自推出以來廣受民眾熱烈迴響，每1點就可以折抵1元住宿費方式，點數在短時間內搶領一空，臺南市政府觀光旅遊局決定加碼，以每週發放的方式持續點燃春夏旅遊住宿熱潮，連續6周的週三將發放點數每人500點，每梯次當日凌晨00:00發放，且每場限量5萬點，等於每梯次僅有100位名額，《NOWNEWS今日新聞》整理「平日住一晚、送一晚」優惠，以及點數領取方式快速2步驟。
臺南市政府觀光旅遊局補充說明，本次加碼活動採每週發放形式，共計六波，各波發放時間均為加碼當日凌晨00:00，於昨（20）日開跑，今凌晨首場已發放5萬2000 點，後續於5月27日、6月3日、6月10日、6 月17日、6月24日各加發5萬點。6波合計加碼總量共計30萬2000點，領取的點數每1點可視為1元折抵住宿費。
🟡「旅遊臺南 住宿點數」加碼活動2步驟領點數：
步驟1：先至「旅遊臺南-住宿點數」活動LINE官方帳號（@tainantravels）加入成為好友，並填寫基本資料註冊成為會員。
步驟2：於每週三加碼發放點數時，點選活動LINE帳號「領取點數-會員專區-用戶專區-取得點數」按鍵路徑取得點數，先搶先得，發完為止。
觀光旅遊局表示，點數折抵活動期間全臺南超過 130家旅宿業及露營業者共襄盛舉，包含中西區、安平區、北門、龍崎、玉井等行政區，6月30日前平日入住可抵用點數行政區之合作旅宿住宿，享受住宿優惠。
🟡台南還有「平日住一晚、送一晚」優惠：
住宿方面除點數折抵住宿費活動外，還有多項優惠方案，包括5至6月的「平日住一晚、送一晚」優惠，5月至10月期間的「平日連住3晚，第3晚免費」方案，都有多家旅宿共同參與，各店家的優惠方案請見「住宿臺南 好康三重送」網站。
觀旅局提醒，凡於5月至10月入住臺南合法旅宿並登錄500元以上發票或收據，每滿500元即可獲得1組抽獎序號；若於平日（週日至週四，且不含國定假日）入住，可再額外獲得1組抽獎序號；5至6月入住再加碼送1組抽獎序號，大幅提升中獎機率，發票或收據亦請於「住宿臺南 好康三重送」網站「會員專區」內登錄，即可參加總價值超過百萬元的抽獎。
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🟡「旅遊臺南 住宿點數」加碼活動2步驟領點數：
步驟1：先至「旅遊臺南-住宿點數」活動LINE官方帳號（@tainantravels）加入成為好友，並填寫基本資料註冊成為會員。
步驟2：於每週三加碼發放點數時，點選活動LINE帳號「領取點數-會員專區-用戶專區-取得點數」按鍵路徑取得點數，先搶先得，發完為止。
觀光旅遊局表示，點數折抵活動期間全臺南超過 130家旅宿業及露營業者共襄盛舉，包含中西區、安平區、北門、龍崎、玉井等行政區，6月30日前平日入住可抵用點數行政區之合作旅宿住宿，享受住宿優惠。
🟡台南還有「平日住一晚、送一晚」優惠：
住宿方面除點數折抵住宿費活動外，還有多項優惠方案，包括5至6月的「平日住一晚、送一晚」優惠，5月至10月期間的「平日連住3晚，第3晚免費」方案，都有多家旅宿共同參與，各店家的優惠方案請見「住宿臺南 好康三重送」網站。
觀旅局提醒，凡於5月至10月入住臺南合法旅宿並登錄500元以上發票或收據，每滿500元即可獲得1組抽獎序號；若於平日（週日至週四，且不含國定假日）入住，可再額外獲得1組抽獎序號；5至6月入住再加碼送1組抽獎序號，大幅提升中獎機率，發票或收據亦請於「住宿臺南 好康三重送」網站「會員專區」內登錄，即可參加總價值超過百萬元的抽獎。