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彭博報導，美國總統川普表示，他會與台灣總統賴清德談話。對此，行政院秘書長張惇涵今（21）日受訪時表示，有注意川普說法，感謝川普及美國政府關切台海和平穩定議題；總統府秘書長潘孟安受訪時則說，有進度會報告。蔡英文曾於2016年12月致電剛當選的川普，創下1979年台美斷交後首次美國準總統與台灣元首直接通話的歷史紀錄，而曾任總統府發言人、現任行政院秘書長張惇涵，過去在蔡英文任內負責對外發言。立法院內政委員會今審查行政院115年度總預算，張惇涵會前被媒體問到，川普有意與賴清德通過，是否能談下當初如何促成川英通話？對此，張惇涵說，川普跟蔡前總統的通話，是過去已經發生的事實，就不需要多做解釋。張惇涵表示，關於川普新的說法，他們有注意到，很感謝包括川普或者是美國政府能關心、關切台海和平穩定議題，而他們也注意到國務院的發言人，再次針對賴總統520的談話進行回應，也強調了美方對於台灣的政策沒有改變。