7-11、全家咖啡優惠，7-11門市即起有冰磚精品美式買一送一，明（22）日起還有精品馥芮白拿鐵、精品美式買2送2，特大杯美式3杯100元，相當於近5折開喝；全家則是特大杯拿鐵第二杯25元，也可以搭特大杯美式，任選2杯都是95元。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月22日至5月26日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）

▲7-11本周咖啡優惠，精品美式、精品馥芮白買2送2。（圖／7-11提供、記者整理）
▲7-11本周咖啡優惠，精品美式、精品馥芮白買2送2。（圖／7-11提供、記者整理）
📍APP｜5月18日至5月25日
◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）

▲7-11 APP推出多杯組520元。（圖／業者提供）
▲7-11 APP推出多杯組520元。（圖／業者提供）
📍門市｜5月13日至5月26日
◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）

▲7-11門市推出夏日奶蓋季，指定飲品任2杯100元。（圖／業者提供）
▲7-11門市推出夏日奶蓋季，指定飲品任2杯100元。（圖／業者提供）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元） 

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍APP｜5月20日起至5月22日
◾經典黑炫系列12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯經典美式13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯經典拿鐵11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾茶葉蛋55顆520元，7.3折（原價13元、特價9元）

▲全家520優惠寄杯咖啡優惠，特大美式、拿鐵同品項特價。（圖／全家提供）
▲全家520優惠寄杯咖啡優惠，特大美式、拿鐵同品項特價。（圖／全家提供）
📍門市｜5月22日起至5月26日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）

▲全家「5日5好康」是5月22日至5月26日。（圖／業者提供）
▲全家「5日5好康」是5月22日至5月26日。（圖／業者提供）
📍門市、APP｜5月22日起至5月26日
◾杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾蜜桃山茶花 金萱奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾可口可樂買1送1，5折（原價29元、特價15元）

🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元） 
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元） 

▲萊爾富特大杯重乳拿鐵平均43元。（圖／業者提供）
▲萊爾富特大杯重乳拿鐵平均43元。（圖／業者提供）

📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）

📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元） 

🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）  

🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）
▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...