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▲7-11本周咖啡優惠，精品美式、精品馥芮白買2送2。（圖／7-11提供、記者整理）

▲7-11 APP推出多杯組520元。（圖／業者提供）

▲7-11門市推出夏日奶蓋季，指定飲品任2杯100元。（圖／業者提供）

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）

▲全家520優惠寄杯咖啡優惠，特大美式、拿鐵同品項特價。（圖／全家提供）

▲全家「5日5好康」是5月22日至5月26日。（圖／業者提供）

▲萊爾富特大杯重乳拿鐵平均43元。（圖／業者提供）

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

7-11、全家咖啡優惠，7-11門市即起有冰磚精品美式買一送一，明（22）日起還有精品馥芮白拿鐵、精品美式買2送2，特大杯美式3杯100元，相當於近5折開喝；全家則是特大杯拿鐵第二杯25元，也可以搭特大杯美式，任選2杯都是95元。◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）◾精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾琥珀小葉紅茶買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾經典黑炫系列12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾特大杯經典美式13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯經典拿鐵11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）◾茶葉蛋55顆520元，7.3折（原價13元、特價9元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）◾特大杯芭C檸檬綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）◾杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾蜜桃山茶花 金萱奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾可口可樂買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）